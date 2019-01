Ärger über Lkw auf dem Hauptplatz .

Vor zwei Wochen berichtete die NÖN über eine inoffizielle Zählung der FP von Lkw am Hauptplatz in Himberg. SP-Bürgermeister Ernst Wendl meldete Bedenken an der Korrektheit der Zählung an, die Polizei wies auf begrenzte Möglichkeiten der Kontrolle hin.