Für viele Jungfamilien bringt vor allem das erste Baby Unsicherheiten und Fragen mit sich, auf die sie im ersten Moment keine Antworten haben. Das Team der Mutter-Eltern-Beratung soll ihnen dann mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Die Mutter-Eltern-Beratung ist eine kostenlose Beratungsstelle und steht in der Grenzackergasse 11 (Eingang neben Kindergarten) jeden zweiten Dienstag im Monat von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr Jungeltern samt Kindern gratis zur Verfügung.

In ruhiger Atmosphäre steht ein Kinderarzt zur Untersuchung und Beratung bei medizinischen Fragen zur Verfügung. Darüber hinaus erhalten die Eltern Tipps zur Frühförderung der motorischen Fähigkeiten. Fragen zur Pflege, Tipps rund um Themen wie „Schlafen“ oder „Stillberatung“ können an qualifizierte Mitarbeiter gerichtet werden. Auch ist die Mutterberatung ein idealer Ort zum Kennenlernen anderer Mütter und zum Austausch über Themen in den ersten Lebensmonaten.