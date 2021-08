Sollen die Ziele des EU-Kreislaufwirtschaftspakets erreicht werden, braucht es noch mehr Rücklauf bei recyclingfähigen Verpackungen. Das Sorgenkind in diesem Zusammenhang ist laut dem Abfallwirtschaftsverband Schwechat (AWS) die Kunststoffverpackung. Bis 2020 sollen 90 Prozent der Getränkeflaschen gesammelt werden, derzeit sind es österreichweit 70 Prozent.

Daher startete der AWS in Kooperation mit den Mitgliedsgemeinden Himberg, Leopoldsdorf und Haslau-Maria Ellend ein neues Projekt: So gibt es in den jeweiligen Gemeindeämtern nun Vorsammelgefäße für jene Recyclingstoffe, die im Gelben Sack oder der Gelben Tonne entsorgt werden sollen. Parallel dazu gab es natürlich seitens der AWS-Experten Informationen für die Gemeindebediensteten.

Im Vorfeld wurde der Müll bereits genauer angesehen und sortiert. Bis auf wenige Fehlwürfe passt die Trennung gut, hießt es vom AWS. „Ein bisschen Unklarheit gab es über die Zuordnung von Papierhandtüchern – diese gehören in den Restmüll und nicht zum Altpapier“, sagt Abfallberaterin Monika Kirchmeyer. Da feucht und gegebenenfalls mit Bakterien oder Viren belastet, sind Hygienetücher aller Art nicht recyclingsfähig.