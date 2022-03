Lukas Negrin: Der Arzt, dem die Ski-Stars vertrauen

Die Olympischen Winterspiele in Peking waren aus österreichischer Sicht gerade für die Ski Alpin-Asse ein voller Erfolg. Neben dem richtigen Training und Physiotherapieeinheiten, ist es vor allem die allgemeine Gesundheit der Athleten, die maßgeblich zum Erfolg beiträgt. Jene der ÖSV-Speed Herren bestmöglich im Blick zu behalten, ist die Aufgabe des Himberger Facharztes für Unfallchirurgie und Sportarztes Lukas Negrin.

„Ich bin seit meinem 3. Lebensjahr ein begeisterter Skifahrer. Als ich mich fachlich kompetent fühlte und auch die Vorgaben des ÖSV erfüllte, bewarb ich mich 2018 als Teamarzt“, erzählt Negrin über seinen Weg in den Skiweltcup. Durch glückliche Fügung habe sich ergeben, dass sich kein etablierter Arzt für das Trainingslager 2018 in Chile finden ließ. Negrin sei daraufhin von einem ihm bekannten langjährigen ÖSV-Teamarzt für diese Aufgabe vorgeschlagen worden.

Strikte Maßnahmen angesichts Corona

Als Lukas Negrin und sein Team in Peking landeten, seien sie gleich auf zahlreiche Mitarbeiter gestoßen, allesamt in kompletter Schutzmontur.

„Das Abwarten der Corona-Tests war nervenaufreibend. Einige mussten in Quarantäne“, so der Sportarzt. Das Prozedere habe sich alle 24 Stunden wiederholt, Teststationen seien reichtlich vorhanden und fast rund um die Uhr geöffnet gewesen. Zudem sei stets großzügig desinfiziert worden und zwar so akribisch, dass selbst die Sessellifte bei -20 Grad Außentemperatur von Personal in Overals möglichst virenfrei gehalten worden seien. Personen, welche als Verdachtsfälle eingestuft wurden, hätten das Essen im Hotel per selbstfahrendem Roboter direkt vor das Zimmer geliefert bekommen.

Auch wenn sich keiner der Athleten verletzte, hatte der Himberger alle Hände voll zu tun. „Ich begab mich frühmorgens mit den Trainern zur Besichtigung auf den Berg. Danach gab es ein Medical-Meeting im Zielraum“, erläutert Lukas Negrin den Start in seinen Arbeitstag.

Bereits beim Einfahren der Läufer sei er vor Ort gewesen und habe gewartet, bis der letzte das Ziel erreicht habe. Danach habe er sich zum Rennstart aufgemacht. Auch zu etwaigen Dopingkontrollen begleite ich die Herren, um einen korrekten Ablauf dieser zu gewährleisten.“ Ansonsten sei der Facharzt für Unfallchirurgie praktisch täglich mit allgemeinmedizinischen Beschwerden diverser Betreuer oder auch Medienvertreter beschäftigt gewesen. Zur enormen Verletzungsgefahr, die der Alpine Skisport birgt, meint Negrin: „Die Gesundheit der Sportler muss immer an erster Stelle stehen. Man kann den Zuschauern auch ein tolles Rennen liefern, wenn es nicht immer weiter, höher und schneller wird.“

Dem ÖSV-Speed Team zufolge sei die Abfahrt in Peking allerdings mäßig schwierig, wenngleich spektakulär anzusehen gewesen.

Neben einer weiteren spannenden Erfahrung, brachte der Teamarzt Lukas Negrin auch Souvenirs für Himbergs Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ) mit: Ein Originaltrikot sowie diverse Anstecknadeln.

