Mit dem Rad vom Bahnhof zur Arbeit

In Himberg finden etwa 3.000 Menschen Arbeit, wovon einige außerhalb der Gemeinde leben und demnach täglich einpendeln müssen. Um den Arbeitsweg einfacher und vor allem umweltfreundlicher zu gestalten, plant die Gemeinde nun eine Radwegerschließung des Gewerbegebietes.

Dieses soll vor allem vom Himberger Bahnhof aus besser erreichbar werden. Der Idee nach könnten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dann per Bus oder Bahn nach Himberg fahren, um anschließend mit dem Fahrrad, welches in einer Art Garage am Bahnhof verstaut wird, den restlichen Weg zum Arbeitsplatz zurückzulegen.

Das Konzept wird von Ecoplus, der Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich, im Rahmen einer ökologischen Standortentwicklung und Betriebsgebietserneuerung gefördert. Bis der Bau realisiert wird, bedarf es im Vorfeld jedoch noch intensiver Planungsarbeiten.

Erste Ergebnisse, wie genau das Projekt umgesetzt werden könnte, werden für den Herbst dieses Jahres erwartet. Die Planungskosten belaufen sich auf 20.000 Euro, wovon Ecoplus die Hälfte übernimmt.

„In den nächsten Jahren werden weitere Arbeitsplätze geschaffen. Es ist dabei wichtig, die Möglichkeit anzubieten, auf das Auto zu verzichten und öffentlich zur Firma fahren zu können. Daher sollen zusammen mit den Betrieben Fahrräder angeschafft und den Arbeitnehmenden zur Verfügung gestellt werden“, so Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ).

