Musical mit Kühen statt Katzen

Werbung

Während am vergangenen Samstagabend auf dem Platz vor dem „Neuen Volkshaus“ die SPÖ für den Fackelzug rüstete, läuteten drinnen im Saal die Kuhglocken. Nach einem erfolgreichen Auftakt in Wien machten Komponist Daniel Karanitsch und Musical-Darstellerin Katharina Krause mit ihrem Musical „Cows“ in Himberg Station.

Die Story in Kurzform: Sechs glückliche Kühe träumen von einem besseren Leben in einem „gelobten Land“. Der weiße Wagen soll sie dorthin bringen. Die vor Jahren geflohene Kuh „Yvonne“ warnt vergeblich vor der Reise. Denn der weiße Wagen führt direkt zum Schlachthof.

Letztlich erkennen die Kühe, dass sie nur als Herde besser leben, nur mit den Menschen auf keinen grünen Zweig kommen. Es ist ein kurzweiliges, an Andrew Lloyd Webbers „Cats“ angelehntes Musical mit Mutterkuh „Ms. Wellington“ (Sarah Victoria Reiter), ihren beiden Kälbern „Chili“ (Melissa Malacad) und Milana (Hicran Taptik), Macho-Jungstier „Angus“ (Dani Spampinato), dem eitlen Ochsen „Victor“ (Walter Spanny), dem Einzelgänger „Alt Stroganoff“ (Daniel Karanitsch) und Außenseiterin „Yvonne“ (Katharina Krause).

Die eineinhalb Dutzend Songs in Musical-Manier sind gut gesungen, aber ohne Hit-Potenzial. Ein engagiertes Projekt, an dem alles passt. Nur der Funke der Begeisterung sprang nicht über – zumindest in Himberg nicht.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.