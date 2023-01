Musizieren für alle: Musikverein gründet "Bläserklasse für Erwachsene"

„Der Himberger Musikverein ist, wie auch alle anderen, ständig auf der Suche nach Verstärkung“, meint der Stellvertretende Obmann Richard Payer. Und um das Musizieren insbesondere für Erwachsene zu attraktivieren, hat sich der Verein nun dazu entschlossen, die „Bläserklasse für Erwachsene“ zu initiieren.

Das Projekt orientiert sich dabei an den Bläserklassen, die es in diversen Schulen gibt: Schülerinnen und Schüler erlernen in den ersten Wochen im Einzelunterricht die Grundlagen des Instruments, um bereits ab der vierten Woche gemeinsam zu musizieren. Von da an findet der Unterricht nur noch in Orchesterform statt. „Musikalische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, um dabei zu sein“, betont Payer.

Erwachsene wollen und können auch noch lernen

Wenngleich der Musikverein intensiv auf Jugendarbeit setze, wolle man durch das neue Projekt eine andere Altersgruppe ansprechen. Musikvereinsobmann Werner Nagl meint: „Erwachsene bereuen oft in ihrer Kindheit kein Instrument gelernt zu haben. Fälschlicherweise denken sie, dass es dann zu spät wäre, was aber nicht der Fall ist!“

Bei einem ersten Informationstag am vergangenen Sonntag konnten Interessierte Instrumente antesten und abwägen, ob eine Mitgliedschaft etwas für sie wäre.

Laut Payer sei die Veranstaltung „ausgezeichnet besucht“ gewesen, es gebe bereits etliche Anmeldungen. Sämtliche Instrumente, von Saxophon und Flügelhorn bis hin zum Schlagzeug hätten sich großer Beliebtheit erfreut. „Die Durchmischung ist eine gute Basis für baldige Orchesterproben“, ist Payer überzeugt.

Die Teilnahmegebühr beträgt 180 Euro pro Semester. Darin enthalten sind Instrumentenmiete, Unterrichtsgebühr und Kosten für Noten.

Wer interessiert ist, kann sich unter 0699/11141993 bei Vereinsobmann Werner Nagl melden.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.