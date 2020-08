Das Timing wäre perfekt gewesen: Vergangene Woche wurde das neue Feuerwehrauto in die Garage geführt und am kommenden Wochenende hätte das Fahrzeug mit großem Trara präsentiert werden können. Doch Corona machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung: Das Feuerwehrfest wurde abgesagt und die Einweihung des neuen Einsatzfahrzeuges fand aus Sicherheitsgründen nur in kleinem Rahmen statt.

Vergangene Woche hat SP-Bürgermeister Ernst Wendl den Fahrzeugschlüssel an Feuerwehr-Kommandant Michael Berger übergeben und das nagelneue Hilfeleistungsfahrzeug 3 (HLFA 3) mit Allradantrieb somit in „Dienst“ gestellt.

Knapp eine halbe Million Euro kostet das neue Einsatzauto. Rund 330.000 Euro steuerte die Gemeinde nach Abzug der Förderungen durch das Land NÖ und des Landesfeuerwehrverbandes NÖ bei. Für Bürgermeister Wendl eine „Investition mit Mehrwert. Ich bin stolz, in einer Gemeinde zu leben, die sich so ein technisch perfektes Feuerwehrauto zur Erhöhung der Sicherheit unserer Bürger leisten kann.“

Zu den Highlights in Sachen Ausrüstung zählen drei umluftunabhängige Pressluftatmer, eine Wärmebildkamera, ein Multigasdetektor, eine erweiterte Erste Hilfe-Ausrüstung mit Defibrillator, ein Hydroschild, ein Rauchschutzvorhang, drei Chemieschutzanzüge und vieles mehr.

Um die knapp 6.000 Einzelteile der Ausrüstung auch schnell finden zu können, hat ein Projektteam daher sieben Hauptthemen der Beladung in den Geräteräumen definiert.

Feuerwehr-Kommandant Michael Berger ist stolz, „so ein hochmodernes und für die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft notwendiges Fahrzeug in Dienst stellen zu dürfen. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und werden sie gewissenhaft wahrnehmen, um dieses Fahrzeug in den Dienst der Sicherheit unserer Himberger Bevölkerung zu stellen.“