Rotes Kreuz kann in Himberg bleiben

Noch vor Kurzem stand die Rot Kreuz-Station in der Gemeinde vor der Schließung. Die Rettungsorganisation sah sich nicht mehr imstande, die jährlichen Mietkosten für das Gebäude in der Wiener Straße in der Höhe von 19.000 Euro aufzubringen. Nun wurde im Gemeinderat einstimmig beschlossen, künftig auf die Miete zu verzichten und nur noch die Betriebskosten in der Höhe von rund 500 Euro zu verrechnen.

„Ich bin froh, dass diese wichtige Infrastruktur der Himberger Bevölkerung auch weiterhin zur Verfügung gestellt werden kann“, atmet SPÖ-Bürgermeister Ernst Wendl erleichtert auf.

Rund zehn Ausfahrten pro Tag

Auch der Geschäftsführer der zuständigen Rot Kreuz-Stelle Schwechat, Markus Palkowitz, ist erleichtert: „Für uns hat der Standort in Himberg eine große Bedeutung, um im Bedarfsfall schnell vor Ort zu sein.“ Die Rot Kreuz-Stelle, die mit einem Rettungswagen und zwei Sanitätern bestückt ist, verzeichnet laut Palkowitz rund zehn Ausfahrten pro Tag. Vor allem in einem Ort mit einem Pflegezentrum, sei eine nahe Rettungsstation besonders wichtig, ergänzt Palkowitz.

Hintergrund des Deals: Bisher verhandelten Bezirksrettungsorganisationen direkt mit den Gemeinden. So bezahlte die Gemeinde bislang die Leasingraten für das Rettungsauto des Roten Kreuzes und das Rote Kreuz berappte in etwa gleicher Höhe Mietkosten für das Gebäude in der Wiener Straße.

Mit Anfang dieses Jahres wurde das Rettungswesen aber in einem sogenannten Normkostenmodell des Landes Niederösterreich integriert. Die Finanzierung erfolgt nun über die Beiträge der Gemeinden für die NÖ Krankenanstalten (NÖKAS).

„Das Rote Kreuz in Himberg wurde aber nicht in dieses neue System integriert, was das Aus für unseren Standort bedeutet hätte“, erklärt Bürgermeister Wendl. Um das zu verhindern, hat die Gemeinde die Leiter der Bezirksstelle Schwechat zu einem Gespräch gebeten. Das Treffen zwischen Bezirksstellenleiter Günther Niemeck, Geschäftsführer Markus Palkowitz und Bezirksstellenleiter-Stellvertreter Thomas Haidegger „war ein sehr konstruktives und wertschätzendes, bei dem die grundsätzliche Absicht, den Rettungsstützpunkt in Himberg aufrecht zu erhalten von beiden Seiten im Mittelpunkt stand“, betont Wendl.