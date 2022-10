Himberg Saunadorf öffnet trotz Energiekrise

Lesezeit: 2 Min SW Simon Weiß

Neben der Finnensauna gibt es eine Biosauna mit Lichttherapie, ein Dampfbad, ein Tauchbecken und ein Frischluftatrium. Foto: Gemeinde

D as Himberger Saunadorf soll trotz hoher Energiepreise am 18. Oktober in Betrieb gehen.