Schutzweg bringt mehr Sicherheit am Schulweg

Hunderte Kinder und Jugendliche besuchen die Himberger Schulen. Viele davon queren auf dem Weg dorthin die Kreuzung Hintere Ortsstraße/Feldgasse. Da es sich hierbei um eine stark befahrene Stelle handelt, hat sich die Marktgemeinde Himberg dazu entschieden, bei der Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha um die Errichtung eines neuen Fußgängerüberganges anzusuchen.

Im Zuge dessen ließ die Gemeinde vom Kuratorium für Verkehrssicherheit an zwei unterschiedlichen Tagen im vergangenen Herbst Verkehrszählungen durchführen. Die Spitzenstunde des Fußgängerverkehrs lag demnach in der Früh zwischen 6.45 und 7.45 Uhr bei 47 querenden Fußgängern und 176 PKW. Auch in der Mittagszeit querten 28 Fußgänger zwischen 11.30 und 12.30 Uhr den entsprechenden Straßenabschnitt.

Die Beurteilung der Verkehrssituation mit dem hohen Anteil an Fußgängern hat seitens des Amtssachverständigen für Verkehrstechnik zu dem positiven Ergebnis der Errichtung eines neuen Fußgängerüberganges geführt. Nach der Ausarbeitung des Umsetzungsprojektes soll der Zebrastreifen im ersten Halbjahr des heurigen Jahres umgesetzt werden.

„Es freut mich, dass es gelungen ist, durch die Genehmigung des neuen Fußgängerüberganges die Verkehrssicherheit am Schulweg weiter zu erhöhen“, so Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ).

