Mit einem Brief an mehr als ein Dutzend Firmen griff SP-Bürgermeister Ernst Wendl das ausufernde Plastikmüll-Problem in Himberg auf. In dem Schreiben mahnte der die Unternehmen zu mehr Aufmerksamkeit und Lösungsbereitschaft. Der Gemeinde würden deutlich mehr Beschwerden zugetragen. „Vor allem im Bereich des Industriegebiets sind die Plastikablagerung stark angestiegen ist“, erläutert Wendl.

Die angeschrieben Firmen zeigen sich auf NÖN-Anfrage zwar gesprächsbereit, wollen sich den „Schwarzen Peter“ aber nicht alleine in die Schuhe schieben lassen. So müsste man auch die Menschen in die Pflicht nehmen, ihren Unrat nicht einfach aus dem Autofenster zu werfen.

Mehr dazu