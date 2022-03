Verwehter Müll belastet Bio-Bauern

Werbung

Die umliegenden Felder bei der Ortsumfahrung in Himberg werden durch achtlos weggeworfenen Müll teilweise stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Ortsbauernratsvorsitzende Norbert Stöckel wandte sich mit diesem Anliegen nun an Himbergs Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ).

Der Müll stammt vorwiegend von den umliegenden Supermärkten beziehungsweise von Personen, die nach dem Einkauf etwa Kassenbons oder diverse Plastikverpackungen nicht entsprechend entsorgen. Der Wind sorgt dafür, dass eben diese Abfälle auf die landwirtschaftlich genutzten Felder getragen werden.

Bio-Bauern haben bereist Probleme bei Kontrollen

Sie arbeiten sich dann in den Boden und können bei einer Überprüfung der Bio-Landwirtschaften im schlimmsten Fall dazu führen, dass diverse Auflagen nicht mehr erfüllt werden können und dadurch das Geschäft der Bauern bedroht wird. Wendl hat daraufhin zu einem „Müllgipfel“ geladen und die Problematik mit dem Ortsbauernrat, den Supermärkten sowie der Polizeiinspektion Himberg diskutiert.

Als erste Maßnahme konnte ein Flurreinigungstag fixiert werden. Weiters werden im Industriegebiet angesiedelte Entsorgungsbetriebe künftig den Müll aus den Fangnetzen entfernen. Die Supermärkte wollen ihre Kundinnen und Kunden auf das Thema sensibilisieren und weitere Abfallbehälter anbringen. „Unsere Landschaft und Äcker dürfen nicht zum Müllplatz werden. Ich ersuche die Bevölkerung um Unterstützung“, appelliert der Bürgermeister.

