Obwohl die Corona-Infektionszahlen in den letzten Wochen wieder in die Höhe schnellten, laufen im Neuen Volkshaus nach gut halbjähriger Pause die Vorbereitungen für eine neue Reihe von Kabarett-Veranstaltungen.

Bis Mitte Dezember stehen vorerst 15 Events auf dem Programm – darunter etwa Auftritte der „Kernölamazonen“, des Comedian und Bauchredners Tricky Niki oder des beliebten Schauspielers und Kabarettisten Heinz Marecek. Den Auftakt bildet am kommenden Montag um 20 Uhr Kabarettist Walter Kammerhofer mit seinem Programm „Offline“. Organisator Martin Fialka und der Wirt des Neuen Volkshauses, Horst Cerwenka, hoffen mit dem Restart und 3G-Regel der sauren Gurkenzeit ein Ende zu setzen.

„Gott sei Dank konnte ich in der Zeit auf Erspartes zurückgreifen“, sagt Fialka. Dass das Publikum wegen der Corona-Krise ausbleiben könnte, glaubt er nicht: „Die Kabarett-Besucher sind zum größten Teil geimpft“, ist er überzeugt.

Die nächsten Termine:

Freitag, 24. September, 20 Uhr, Markus Hauptmann: „Best of, Gedächtnisübung“,

Montag, 27. September, 20 Uhr, Joesi Prokopetz: „Pferde können nicht reiten“,

Freitag, 8. Oktober, 20 Uhr, Gernot Haas: „Vip Vip Hurrraa!!!“

Donnerstag, 14. Oktober, 20 Uhr, Mike Supancic: „Grand Hotel Supancic“

Im Himberger Vorstellungsreigen will in Zukunft auch der neue ÖVP-Ortspartei-Obmann Markus Ernst mitmischen. Er will mit Veranstaltungen außerhalb der Kabarett-Szene „das kulturelle und gesellschaftliche Leben nach der Coronakrise wieder ankurbeln.“