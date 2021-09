Vor rund vier Wochen flatterte ein Bescheid des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf den Schreibtisch von Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ), der seither für gewaltig Aufregung in der Gemeindestube sorgt. Demnach sollen die beiden Bahnschranken in der Rauchenwartherstraße und Ebergassingerstraße aufgelassen werden.

Während die Schließung des Bahnübergangs Rauchenwartherstraße im Zuge des Bahnhof-Neubaus mit der Gemeinde und ÖBB abgesprochen ist – vor der Schließung muss eine Fußgänger- und Radwegunterführung sowie ein Umkehrplatz für Autos eingerichtet werden – fühlt sich die Gemeindeführung von der (vorerst) ersatzlos geplanten Schließung der Eisenbahnkreuzung Ebergassingerstraße überrumpelt. Denn laut Ministeriumsbescheid sei erst „nach einem Gewöhnungszeitraum von zumindest zwölf Monaten nach erfolgter Auflassung“ durch Sachverständige zu eruieren, ob weitere Maßnahmen erforderlich sind.

Bürgermeister: Schließung ist untragbar

Für Bürgermeister Wendl ist diese Diktion „unzumutbar“. Er legte daher nach Beschluss des Gemeindevorstands beim Bundesverwaltungsgericht Einspruch gegen den Bescheid ein. Eine Schließung des Eisenbahnübergangs Ebergassingerstraße sei ohne vorherige Verkehrsmaßnahmen untragbar.

Mit der Auflassung des Bahnschrankens wird Himberg de facto durch die Bahn in zwei Ortsteile – Wohngebiet und Gewerbegebiet – geteilt. Eine Zufahrt zum Einkaufszentrum mit Supermärkten wie Hofer, Spar und Lidl ist dann nur mehr über einen Umweg auf der Umfahrung Himberg möglich. Neuralgischer Punkt bei dem rund 1,2 Kilometer langen Umweg: Der Kreuzungsbereich Gutenhoferstraße (B15a) mit Ausfahrt in die Landesstraße L150. Zu Stoßzeiten sei es dort fast unmöglich nach links in Richtung Einkaufszentrum abzubiegen.

Das bestätigt auch eine Machbarkeitsstudie, die die ÖBB in Auftrag gegeben und finanziert hat. Darin heißt es „eine ersatzlose Schließung der Eisenbahnkreuzung Ebergassingerstraße ist zu Folge der Verkehrsumlagerungen jedenfalls nicht möglich“. Immerhin werden auf dem Bahnübergang derzeit rund 2.000 Autos pro Tag gezählt. Laut Studie wäre die Errichtung einer Ampelregelung an der Kreuzung vor der Schließung des Bahnschrankens „eine lösungsorientierte und kosteneffiziente Lösung“.

ÖVP ist gegen die Ampel-Lösung

Bürgermeister Wendl ist jedenfalls gewillt „alle Register zu ziehen, die es gibt“, um eine ersatzlose Auflassung des Bahnübergangs zu verhindern. Andernfalls befürchtet er eine Verlagerung des Autoverkehrs in das Ortszentrum, wenn Pkw-Lenker eine alternative Route über die Ortsumfahrung an der Ortsausfahrt Richtung Pellendorf wählen.

Die Diskussion über die Schließung der Eisenbahnkreuzung Ebergassingerstraße ist schon seit Längerem auch Stoff einer parteipolitischen Kontroverse. Die Orts-ÖVP enthielt sich der Stimme beim Beschluss des Einspruchs gegen den Ministeriumsbescheid. „Wir sind für einen Einspruch, aber gegen die Ampelregelung“, erklärt ÖVP-Gemeindeparteiobfrau Claudia Hofbauer. Die ÖVP fordert eine Unterführung anstelle des derzeitigen Bahnübergangs. Das würde zwar drei bis vier Millionen Euro kosten. „Mit zehn Prozent der Gesamtkosten des Bahnhofprojekts wäre das durchaus normal“, sagt Hofbauer. Die Gemeindeführung müsse sich nur „mit Nachdruck dafür einsetzen“.

Der SPÖ-Bürgermeister schüttelt ob dieses Vorschlags nur verwundert den Kopf: Ein derartiges Projekt sei technisch kaum machbar. Auch müssten zuvor Privatgrundstücke angekauft werden und die Kosten würde letztlich die Gemeinde zu tragen haben, entgegnet Wendl. Das sei „nicht finanzierbar“ zumal andere Großprojekte wie eine Aufstockung der Volksschule anstehen.