Thomas Haidegger ist Polizist in Wien sowie Sicherheitsgemeinderat der SPÖ in Himberg. Mit Bewilligung seiner Dienststelle posiert er seit rund eineinhalb Jahren als lebensgroßer Blechpolizist an den Ortseinfahrten in Himberg, Pellendorf und Velm, um Raser zum Bremsen zu veranlassen.

Seit vergangenem Wochenende schreckt der Blech-Haidegger jedoch keine Autofahrer mehr. Nachdem schon vor zwei Wochen in Velm eine Polizisten-Attrappe zerstört wurde, sind nun die übrigen vier Blechbeamten einfach verschwunden.

Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ) zeigt sich entsetzt: „Es gibt offensichtlich Menschen, die aus Hass und Zorn sich hinreißen lassen, solche Taten durchzuführen.“ Die Blechpolizisten-Diebe sind dabei gründlich ans Werk gegangen. „Das Schloss wurde mit einer großen Bolzenschere geknackt, die Beschwerungsgewichte wurden zur Seite gelegt und die Attrappe samt der Metallkonstruktion mitgenommen“, schildert Ortschef Wendl im NÖN-Gespräch.

Schon bisher hatten die Blechpolizisten eine Anziehungskraft für Witzbolde. So wurden die Haidegger-Attrappen immer wieder mit Weihnachtsmann-Mützen und Faschingsgirlanden geschmückt. Für den Himberger Bürgermeister hat sich der Spaß jetzt aber aufgehört. Die Gemeinde erstattete Anzeige und ersucht um Hinweise aus der Bevölkerung, ob jemand die Polizisten-Diebe vielleicht gesehen habe.

Derzeit hat Wendl nur noch zwei Blech-Haideggers auf Lager, aber er will schon demnächst neue anfertigen und wieder aufstellen lassen.