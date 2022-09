„WorldSkills 2022“: Vorbereitungen auf Hochtouren

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Nach den Erfolgen bei den Heim-Europameisterschaften der Berufe, stehen heuer im Oktober die Weltmeisterschaften „WorldSkills 2022“ an. Elf Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Niederösterreich gehen an den Start, davon einer aus dem Bezirk Bruck an der Leitha – der Himberger Matthias Haider.

„Eigentlich hätten die ‚WorldSkills‘ in Shanghai stattgefunden, mussten aber Lockdown-bedingt abgesagt werden. Nun gibt es eine ,Special Edition‘ und die Wettbewerbe finden in 15 verschiedenen Ländern statt. Für mich geht es nach Bordeaux in Frankreich“, erzählt Haider über die Veränderungen im Bewerb. Am 15. Oktober reist der Stuckateur und Trockenausbauer an, die Vorbereitungen laufen derzeit auf Hochtouren.

„Zusammen mit meinem Betreuer teste ich verschiedene Projekte, übe Spachteltechniken, ziehe Stuckleisten und dergleichen, um möglichst gut vorbereitet nach Bordeaux zu fliegen“, so Haider.

Wettbewerbe in sechs verschiedenen Berufen stehen in der französischen Stadt auf dem Programm. Für Sightseeing wird eher keine Zeit sein, sind schließlich tagelang höchste Konzentration sowie die richtige Regenerationszeit gefragt. „Vielleicht kommen wir aber dazu, in den letzten zwei Tagen nach dem Wettbewerb die Stadt und Umgebung zu erkunden“, sagt der Himberger.

Auch wenn die Konkurrenz natürlich stark ist, erhofft er sich so einiges von den „WorldSkills“. Die Nervosität halte sich noch in Grenzen, „verschwinde aber sowieso, wenn er „im flow“ ist“, meint Haider. Das Ziel ist jedenfalls klar: Der Himberger fährt nach Bordeaux, um zu gewinnen.

