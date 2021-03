Seit Jahren lassen sich in Himberg Störche in drei Nestern nieder. Am Donnerstag sind sie wieder eingeflogen. Wie schon in den beiden vergangenen Jahren ließ SPÖ-Bürgermeister Ernst Wendl mit Einverständnis der Eigentümer eine Kamera am Nest auf dem Schornstein der Familie Gratzer in der Münchendorferstraße montieren, die täglich von 7.30 bis 21 Uhr das Leben der Störche live auf die Website www.himberg.gv.at überträgt. Im ersten Jahr war die Begeisterung der Bevölkerung so groß, dass zeitweilig sogar die Leitung wegen der vielen Zugriffe zusammenbrach.