Kupfer-Regenrinnen am Pellendorfer Friedhof gestohlen

Großflächige Wasserflecken an den Wänden des Friedhofsgebäudes in Pellendorf machten einen Gemeindemitarbeiter am Dienstag (8. August) stutzig. Denn dort wo eigentlich Abflussrohr für das abfließende Regenwasser sein sollte, waren nur noch die Halterungen übrig geblieben. Die vier Kupferrohre waren offensichtlich abmontiert und gestohlen worden. „Der Diebstahl muss sich in der Zeit von Montag bis Dienstag ereignet haben“, berichtet Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ).

Dabei dürften bei den vier Abflussrohren im unteren Bereich die Befestigungsschelle mit einem Metallschneidegerät aufgeschnitten und „oben einfach aus der Verankerung gerissen“, erklärt der Himberger Ortschef. Dies sei sowohl auf der Innenseite als auch auf der straßenzugewandten Seite des Friedhofgebäudes passiert. Obwohl täglich zahlreiche Autos ebendiese Stelle passierten, habe wohl niemand den Diebstahl beobachten können, meint Wendl. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Bitte um zweckdienliche Hinweise

Die Gemeinde bietet dennoch um sachdienliche Hinweise, sollte jemand etwas verdächtiges bemerkt haben. Der Ortschef erwähnt in diesem Zusammenhang etwa den Lärm eines Schneidegeräts. Zweckdienliche Hinweisen sollen an die Himberger Polizeidienststelle unter der Telefonnummer +43 59133 3226-100 gerichtet werden.

Es sei nicht der erste Mal, dass sich Diebe am Pellendorfer Friedhof zu schaffen gemacht hätten. Vor einigen Jahren hätten solche nämlich die Kupferabdeckung der Friedhofsmauer entfernt. „Wir werden die neuen Abflussrohre aus Aluminiumblech nachrüsten, damit die Begierde der Diebe gezähmt wird“, hält Bürgermeister Ernst Wendl fest.