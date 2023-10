Feuerwehr Lanzendorf ist gerüstet, die Handgriffe sitzen

Sollte die Schwechat zwischen Pellendorf und Lanzendorf potenziell gefährlich werden, dann kann durch die Bezirkshauptmannschaft die Installation des Hochwasserschutzes auf der Pellendorfer Straße angeordnet werden. Am Samstagvormittag hat die Feuerwehr Lanzendorf den Aufbau geübt. Ziel war es, die Handgriffe für das Aufstellen dieser mobilen Schutzwand, welche die Lücke im Hochwasserschutzdamm verschließen wird, zu üben. Gleichzeitig mit dem Aufbau konnte die Vollständigkeit und der Zustand des benötigten Materials geprüft werden.

„Wir sind in der Lage, diese Schutzwand innerhalb von 20 bis 30 Minuten aufzubauen und so das Dorf vor dem allfälligen Wasser zu schützen“, erläuterte Lanzendorfs Feuerwehrkommandant Dominik Gleissner. Da ein sich anbahnendes Hochwasser frühzeitig erkannt und beobachtet wird, würde für einen Aufbau ausreichend Vorlaufzeit zur Verfügung stehen. Letztmals wurde der Aufbau des Hochwasserschutzes an der Pellendorfer Straße im Oktober 2021 geübt. Die mobile Schutzwand ist Teil des im Jahr 2018 fertiggestellten Hochwasserschutzes für Lanzendorf.