In der Vergangenheit hat sich des Öfteren Regenwasser auf den Straßen am Mitterweg gestaut. Da die Siedlung jedoch immer einseitig bebaut war, konnte das Regenwasser in die angrenzenden Wiesen abrinnen. Durch die Bebauung von beiden Straßenseiten kam es aber immer öfter zu Überschwemmungen von Kellern und Einfahrten erklärt Bürgermeister Paul Frühling (ÖVP): „Deshalb hat der Gemeinderat beschlossen, um 60.000 Euro dort einen neuen Regenwasserkanal zu bauen, um so die Einwohner zukünftig vor Hochwasser zu schützen.“

Beauftragt damit wird das Zivilingenieurbüro Franz Paikl aus Kleinneusiedl. Geplant ist, Rohre mit einer Länge von 170 Meter in die Straße einzugraben, in denen das Regenwasser abfließen kann. Um angrenzende Bäche nicht zu überfluten, sind die Rohre einen Meter dick, der Abfluss jedoch nur ungefähr 20 Zentimeter. Frühling rechnet damit, dass der Bau im Frühjahr 2021 abgeschlossen wird.