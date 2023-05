Gramatneusiedl: Bundes-Ehrenzeichen für Musiker-Duo

„Euer Einsatz für die Gemeinschaft und das soziale Leben in eurer Gemeinde ist vorbildlich und durchaus nicht selbstverständlich. Herzlichen Dank für alles, was ihr geleistet habt“, brachte es Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) anlässlich der Ehrung im Landhaus in St. Pölten auf den Punkt. So durften sie Otto Wittner und Gerald Taborsky jeweils das Bundes-Ehrenzeichen der Republik Österreich verleihen - für ihre langjährigen und ehrenamtlichen Verdienste um den Musikverein Gramatneusiedl.

Wittner zog sich erst vor wenigen Wochen im Rahmen der Generalversammlung des Musikvereins als Obmann zurück. Der heute 66-Jährige stand insgesamt 41 Jahre an der Spitze und übergab nun an Michael Hajek. Der Blaskapelle blieb er natürlich als Musiker am Flügelhorn erhalten.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überreichte Gerald Taborsky das Bundes-Ehrenzeichen. Foto: NLK Pfeiffer

Taborsky wiederum machte bereits Anfang des Vorjahres den Schritt zurück und übergab die Funktion des Kapellmeisters nach 18 Jahren an Christoph Schodl. Der 69-jährige Moosbrunner fungiert heute noch als Schodls Stellvertreter und spielt in der Kapelle die Trommel.

Als Gratulanten stellten sich im Rahmen der Ehrenzeichen-Verleihung auch Gramats Bürgermeister Thomas Schwab (SPÖ) und der Landesobmann des Niederösterreichischen Blasmusikverbandes, Bernhard Thain, ein.

