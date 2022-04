Puck-Lokal am Schwechater Flughafen gelandet

Werbung

Bislang kannte man Wolfgang Puck nur als Starkoch der jährlichen Oscar-Preisverleihungen in Hollywood. Jahr für Jahr verköstigt der gebürtige Kärntner die berühmten SchauspielerInnen Hollywoods mit seinen edlen Kreationen anlässlich der größten Filmpreisverleihung der Welt.

Am 12. April eröffnete das österreichweit erste Lokal des Starkochs in der Ankunftshalle am Flughafen Schwechat seine Pforten. Wir hatten auch vorab schon berichtet:

Starkoch Wolfgang Puck eröffnet Lokal am Flughafen Schwechat

Auf über 700 m² mit Restaurant, Bar und Take- Away Bereich erleben Gäste hochwertige Speisen und Getränke wie etwa internationale Klassiker, Wolfgang Puck Signature Dishes, Gourmet Pizzen und natürlich österreichische Küche.

Eröffnungsaktion: Drei Stunden gratis Parken

Nachdem sich das Restaurant im öffentlich zugänglichen Bereich befindet, könnte auch die lokale Bevölkerung Essen gehen. Dazu wurde ein Eröffnungspaket geschnürt, vorerst gültig für zwei Monate. Ab einer einer Konsumation von 20 Euro kann in den Parkhäusern 3 und 4 für drei Stunden kostenlos geparkt werden.

Geöffnet hat das Lokal von 6 bis 21 Uhr. Betrieben wird die „Wolfgang Puck Kitchen & Bar“ als Franchise von der Firma SSP – The Food Travel Experts, einem langjährigen Gastronomiepartner am Flughafen.

Schauküche als Highlight

Alle Speisen werden mit regionalen Zutaten frisch in einer Schauküche von einem Team aus österreichischen und amerikanischen Köchen frisch zubereitet. Gäste können dabei dem Team der „Wolfgang Puck Kitchen & Bar“ bei der Zubereitung über die Schulter sehen.

Puck, der bereits in jungen Jahren nach Amerika ausgewandert ist, hat sich in den letzten Jahrzehnten in Kalifornien ein Gastronomieimperium mit mehr als 70 Restaurants und 5.000 Mitarbeitern aufgebaut.

Zur Auswahl stehen unter anderem:

Rindsgulasch mit Serviettenknödel € 22,50.-

Wiener Schnitzel vom Bio Kalb, Kartoffelsalat, Gurkensalat € 24,50.-

Smoked Salmon Pizza € 22,50.-

WP Burger € 22,50.-

Agnus Rinderfilet mit Rosmarin Kartoffel € 39.-

