Den Hort-Kindern gefällts im „Container-Dorf“

Kinder der Lanzendorfer/Maria Lanzendorfer Hortgruppen spielen im Container. Klingt schlimm, ist es aber nicht. Den Kindern gefällts, den Betreuerinnen auch und den beiden Gemeinden bringt der 400.000-Euro-Zubau die erhoffte Entspannung: endlich genügend Platz für Hort- und Volksschulkinder. Die Platzprobleme in der Volksschulgemeinde Lanzendorf/Maria Lanzendorf sind in den letzten Jahren derart akut geworden, dass eine Lösung immer dringender geworden ist. Im vergangenen Schuljahr war es sogar notwendig, dass sich eine Schulklasse einen Raum mit einer der fünf Hortgruppen hatte teilen müssen. Die steigende Zahl von Schülerinnen und Schülern führte dazu, dass die Volksschule einen Zeichensaal an den am selben Standort beheimateten Schülerhort abtreten musste.

Eine rasch umsetzbare und für beide beteiligten Gemeinden finanziell verkraftbare Lösung war also angezeigt. Diese wurde in einem rund 400.000 Euro kostenden Zubau mit insgesamt 18 Containern gefunden. Nun igibt es bis zu 144 (bisher 125) Betreuungsplätze, die aktuell im Hort betreuten Kinder konnten auf sechs Gruppen (bisher fünf) verteilt werden können. Drei Gruppen sind weiterhin im Schulhaus angesiedelt, drei weitere Gruppen sind in der Containeranlage (inkl. sanitären Anlagen) untergebracht, die über einen direkten Zugang aus dem Schulgebäude erreicht werden kann.

Das Wort „Container-Lösung“ mag beim ersten Hinhören eigenartig und ungewohnt klingen, Hortleiterin Bettina Nemeth-Maier aber ist vom neuen Ist-Zustand begeistert. „Wir haben nun endlich genügend Platz, können uns den pädagogischen Ideen entsprechend bewegen und – das ist extrem toll – wir haben jetzt einen Speisesaal.“ Nemeth-Maier sieht dank des neuen „Prunkstücks“ auch eine soziale Komponente erfüllt. „Die Kinder müssen jetzt nicht mehr in den Gruppenräumen essen, sondern können sich im Saal Gruppen übergreifend treffen und plaudern. Zudem soll der Raum künftig nicht nur ein Speise-, sondern vielmehr ein Begegnungsraum für alle sein.“

Die NÖN hat die neuen Räumlichkeiten am 8. September besucht und feststellen dürfen, dass nicht nur die Erwachsenen mit dem Resultat des Zubaus zufrieden sind. Die befragten Kinder der Hortgruppe 6 zeigten sich durchs Band weg mit den hellen Räumen zufrieden und auch für die Kinder ist das absolute Highlight des Zubaus die Tatsache, dass nun für die Verpflegung eigens ein gesonderter Speiseraum zur Verfügung steht. Fazit: die Container-Lösung als Zweckbau erfüllt nicht nur die Bedürfnisse für den Hortbetrieb, sie kommt vielmehr bei den Direktbeteiligten richtig gut an.