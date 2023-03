Lanzendorfer starten mit „West Imbiss“ bei Rapid-Stadion neu durch

Mit einem 2:0-Sieg gegen den FC Chelsea weihte der SK Rapid Wien am 16. Juli 2016 seine neue Heimstätte ein. Live im Allianz-Stadion war damals auch Rapid-Fan Oliver Badura. Doch der Lanzendorfer Dauerkartenbesitzer fieberte nicht nur auf den Rängen mit, sondern schwitzte auch unmittelbar hinter der West-Tribüne beim Kik-Parkplatz. Der Grund: Oliver Badura und seine Frau Claudia starteten damals das Abenteuer „West Imbiss“ in Wien-Hütteldorf.

„Meine Eltern haben rund 20 Jahre lang das Rennbahn-Restaurant in der Krieau betrieben. Ich habe dann, das ist jetzt auch schon 15 Jahre her, in unmittelbarer Nähe zur Trabrennbahn einen Imbissstand direkt vor dem Ernst Happel-Stadion aufgemacht. Geöffnet hatte ich bei Spielen der Nationalmannschaft“, erzählt Badura, der im Brotberuf mittlerweile Chef einer eigenen Immobilienfirma in Schwechat ist. Als Rapid während des Stadionneubaus ins Happel-Stadion ausgewichen ist, hatte er auch vor und nach deren Matches geöffnet. Und: „Die Fangruppen sind zu mir Essen gekommen“, erinnert er sich.

Übersiedelung mit Rapid nach Hütteldorf

Die grün-weißen Anhänger hätte ihn dann mit der Rapid-Rückkehr nach Hütteldorf motiviert, seinen Imbiss ebenfalls mit zu übersiedeln. Es folgte die Suche nach einem Standort, „wir haben dann beim Parkplatz von Billa und Kik den Top-Platz gefunden“, hält der Lanzendorfer fest. Der „West Imbiss“ war geboren und hatte ab dem 16. Juli 2016 bei jedem Heimspiel der Rapid-Mannschaft geöffnet. Die Betreiberkonzession läuft mittlerweile über Claudia Badura. Doch vor etwa zweieinhalb Jahren grätschte die Behörde dazwischen. Sie bemängelte den zu geringen Abstand zur Keißlergasse.

Der „West Imbiss“ steht unmittelbar hinter der West-Tribüne des Allianz-Stadions. Foto: West Imbiss

Nicht zuletzt deshalb, da der Hot Dog-Stand und der benachbarte Getränkestand, den ebenfalls die Familie Badura betreibt, stets gut besucht waren. „Zu uns kommt Eltern oder Großeltern mit ihren Kindern oder Enkelkindern. Es ist immer eine total angenehme Stimmung, es fühlt sich an wie in einer Familie“, beschreibt Badura die Atmosphäre hinter dem Stadion. Der Behördeneinwand gipfelt jedoch in einer „Zwangspause“, die erst mit dem heutigen Rapid-Heimspiel gegen die WSG Tirol ab 14 Uhr ihr endet findet. Spielbeginn ist dann um 17 Uhr.

Imbissstand direkt auf Parkplatz verlegt

Gelungen ist der Neubeginn durch eine Verlegung der Badura-Stände um einige Meter weiter weg von der Fahrbahn. Der „West Imbiss“ steht nun direkt am Parkplatz exakt auf Höhe der Kik-Filiale. Darüber hinaus wird die Abstellfläche ab drei Stunden vor und nach dem Match für Fahrzeuge behördlich gesperrt. „Dadurch kommt es zu keinen Berührungspunkten zwischen unseren Gästen und Autos“, weiß der Lanzendorfer.

Für die Behörde ist damit die nötige Sicherheit gegeben und der „West Imbiss“ kann wiedereröffnen. Viele Rapid-Fans und frühere Stammgäste hätten sich bereits mit „positiven Reaktionen“ beim Badura-Team gemeldet. Unterstützt wurde die Betreiberfamilie auch vom Wiener Kult-Verein selbst, so schaute etwa kurz vor der Wiedereröffnung auch Geschäftsführer Steffen Hofmann beim „West Imbiss“ vorbei.

