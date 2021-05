Mit 19. Mai geht es auch für das Hotelgewerbe der Region wieder los, wenn auch nicht von 0 auf 100. Denn Geschäftsreisende durften schon bisher beherbergt werden. Allerdings ist die aktuelle Situation mit Vor-Corona-Zeiten nicht zu vergleichen. Die Mannswörther Hotelierin Doris Reinisch berichtet etwa von einer Auslastung von acht bis zehn Prozent. Die Wirtschaftskammer-Funktionärin führt einen Betrieb mit 54 Vier-Stern- sowie 30 Drei-Stern-Zimmern und 42 Apartments.

Nun kommen zusätzliche Vorgaben dazu. So muss das Hotel die von der Regierung propagierte „3G-Regel“ prüfen. Sprich die Gäste haben einen negativen Antigen- (maximal 48 Stunden alt) oder PCR-Test (maximal drei Tage alt) beziehungsweise eine Impfbestätigung (muss zumindest 20 Tage her sein) oder ein Attest als Genesener vorzuweisen.

Ich will meine Mit arbeiterinnen nicht dazu nötigen unseren Gästen beim Nasenbohrertest zuschauen zu müssen.“ Doris Reinisch, Hotelierin

Gegen eine Testung an der Rezeption verwehrt sich Reinisch jedoch: „Ich will meine Mitarbeiterinnen nicht dazu nötigen, unseren Gästen beim Nasenbohrertest oder beim Gurgeln zuschauen zu müssen. Das verletzt meines Erachtens die Intimsphäre vom Kunden und von den Angestellten.“ Außerdem sei bisher nicht geklärt, wer bei einer Falschtestung die Verantwortung übernehme.

Aber ohne einem der „3Gs“ geht es nicht. Daher hat sich die Unternehmerin etwas einfallen lassen. Nachdem es in der Schwechater Katastralgemeinde Mannswörth keine Teststraße gibt, hat Reinisch kurzerhand selbst eine initiiert. Seit Montag können Gäste und Freunde des Hauses, aber auch andere Unternehmer und alle Bewohner aus der Umgebung im Apartment-Gebäude „Just Rooms“ in der Mannswörther Straße 83 einen Antigen-Schnelltest machen lassen. Mit E-Card ist das Testen kostenlos.

Getestet wird am Montag, Dienstag und Mittwoch zwischen 17 bis 20 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 11 Uhr. „Ich habe dafür Antigen-Tests und Schutzanzüge gekauft, einen Wiener Arzt und die Sanitäterin Patricia Kochinger engagiert und meine Tochter Elisabeth übernimmt die Administration“, erzählt Reinisch.

Natürlich ist man auch betriebsintern vorbereitet. So benötigt jedes Unternehmen einen Corona-Beauftragten. „Bei uns ist das eine leitende Mitarbeiterin des Hotels“, erklärt die Hotelchefin, die die Firma in zweiter Generation führt. Zudem haben Gäste die Möglichkeit, ihre Meldezettel online bereits zuhause auszufüllen oder vor Ort per Tablet. Damit wird versucht, Stausituationen an der Rezeption zu vermeiden. Ihr Stammteam hat die Hotelierin Großteils aus der Kurzarbeit zurückgeholt. Die Saisonarbeiterinnen wird sie aber voraussichtlich nicht mehr benötigen.

„Takeaway“-Angebot

für alle ab 25. Mai

Zum Frühstück und zum Mittagessen werden den Gästen im Hotel-Restaurant „Johann“ Sitzplätze zugewiesen. Soweit möglich sollte dabei der Abstand von zwei Metern zwischen den Besuchern eingehalten werden. Auf dem Weg zum Tisch oder zur Toilette müssen alle Gäste eine FFP2-Maske tragen. Sperrstunde ist im „Johann“ verordnungskonform um 22 Uhr.

Um die Hygienebestimmungen noch besser einhalten zu können, ließ Reinisch einen neuen Gastgarten errichten. Das Restaurant ist derzeit nur für Hotelgäste geöffnet. Für externe Gäste hat sich die Geschäftsfrau aber eine neue Variante einfallen lassen. Ab 25. Mai können Speisen zum Selbstabholen aus der Küche bestellt werden.