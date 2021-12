Flutlicht für die Vierbeiner

Seit vergangener Woche kann die Hundeauslaufzone beim Wertstoffsammelzentrum in Ebergassing auch am Abend genützt werden. Täglich von 16 bis 21 Uhr wird die Freilaufzone von einem Scheinwerfer beleuchtet, der über die Photovoltaikanlage am Wertstoffsammelzentrum mit Energie versorgt wird.

„Das kostet uns nicht viel Geld und die Hundebesitzer haben nun auch im Winter die Möglichkeit nach der Arbeit mit ihren Hunden noch die Freilaufzone zu besuchen“, erklärt SPÖ-Bürgermeister Roman Stachelberger. Die Beleuchtung wird über eine Zeitschaltuhr gesteuert und entsprechend angepasst, wenn die Tage wieder länger werden beziehungsweise die Sommerzeit eingeführt wird. Das rund 3.500 Quadratmeter große Gelände wurde im vergangenen Frühjahr eröffnet und wird zunehmend frequentiert.