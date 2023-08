Himberger Familie fischte jede Menge Müll aus dem Kalten Gang

Illegale Müllablagerungen sind im Himberger Gemeindegebiet schon seit längerem keine Seltenheit mehr. Erst vor wenigen Tagen stieß eine am Kalten Gang lebende Familie auf Glas- und Plastikflaschen, Gewand oder auch Reifen im Gewässer vor ihrem Grundstück. Den Müll holten die Himberger eigenhändig aus dem Wasser und entsorgten ihn dann.

„Schon mehrmals erfolgte ein Appell an die Bevölkerung, ihren Unrat nicht in der Natur zu entsorgen, sondern dafür die zur Verfügung stehenden Abfallsammelzentren aufzusuchen“, betont Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ). Felder, Wiesen, Wälder und Gewässer würden nicht dem Zweck dienen, aus Bequemlichkeit seinen Abfall zu entsorgen, und „sollten der Umwelt, den Tieren und nicht zuletzt den Mitmenschen zuliebe keinesfalls vermüllt werden“.

Personen, die sich an dies nicht hielten, müssten zur Anzeige gebracht werden. „Ich ersuche der Umwelt zuliebe, von Müllablagerungen in freier Natur und Gewässern Abstand zu nehmen. Unsere Kinder sollen sich während Spaziergängen neben Bächen an den vorbeischwimmenden Fischen erfreuen können und nicht vorbeiziehende Plastikflaschen zählen“, unterstreicht Wendl.