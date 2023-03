Satelliten-Firma siedelt sich am Schwechater Flughafen an

Die „Airport City“, wie der Schwechater Flughafen seine Geschäftstätigkeit als Vermieter oder Veranstaltungslocation getauft hat, soll heuer um etwa 550 Beschäftigte durch die Ansiedlung neuer Firmen wachsen. Das verkündete das Vorstandsduo Günther Ofner und Julian Jäger vergangene Woche im Rahmen der Bilanzpressekonferenz in Wien. Eine Firma strichen die Manager besonders hervor: Den Hersteller von Satelliten-Antriebssystemen „Enpulsion“ – „eine tolle Firma“, wie Ofner festhält.

Das bislang in Wiener Neustadt ansässige Unternehmen wird seinen Firmensitz samt seiner 80 Mitarbeiter im Sommer auf den Flughafen verlegen. Konkret mietet „Enpulsion“ zwei Stockwerke im Office Park 2 an und investiert rund 3,2 Millionen Euro. Damit wird die Tech-Firma Nachbar von Austrian Airlines (AUA), die ebenfalls auf zwei Ebenen mit dem Hauptquartier residieren.

Flughafen für Umzug mitentscheidend

Die Gründe für den Standortwechsel sind laut „Enpulsion“ vielfältig. Eine gewichtige Rolle spielte dabei der Flughafen selbst, wie Personalchef und Prokurist Thomas Wulz auf Anfrage der NÖN betont. So biete der Airport „ideale Voraussetzungen für Zusammenarbeit und Vernetzung“. Nicht zuletzt auch deshalb, da der Flughafen die Ambition verfolge, „technologische Leitbetriebe anzusiedeln und zu clustern.“

Ein großes Plus sei laut Wulz die Tatsache, dass internationale Kunden „nach dem Aussteigen aus dem Flugzeug direkt bei uns“ wären. Ebenfalls ein Vorteil ist die Nähe zu Wien. Die Kooperationen mit der FH Wiener Neustadt und deren Entwicklerfirma „Fotec“ soll fortbestehen. „Enpulsion“ wird jedenfalls mit allen Unternehmensbereichen – angefangen von der Produktion über die Entwicklung bis hin zur Verwaltung – umziehen und künftig um 40 Mitarbeiter auf 120 Angestellte wachsen.

200 Antriebe bereits im All

Die 2016 gegründete Firma ist Marktführer bei der Herstellung von Triebwerken für kleine Weltraumfahrzeuge“ „Wir werden demnächst 200 unserer Triebwerke im All haben, in Summe wurden bereits über 300 ausgeliefert“, erklärt Wulz. Die Basis-Technologie der Elektro-Antriebe nennt sich „Field Emission Electric Propulsion“, kurz FEEP. Dabei handelt es sich um eine „elektrische Antriebsform, die mit Ionen-Ausstößen arbeitet“, wie der Personalchef und Prokurist erklärt.

Entwickelt wurde sie ursprünglich vor mehr als 30 Jahren am Austrian Institute of Technology (AIT), die Weiterentwicklung erfolgte dann an der „Fotec“ in Wiener Neustadt und letztlich von „Enpulsion“ zur Marktreife gebracht. „Als eines der ersten Unternehmen weltweit stellen wir unsere Triebwerke in Serienproduktion her und bieten diese sozusagen als 'off-the-shelf'-Produkte an“, erzählt Wulz. Als „off-the-shelf“ werden Produkte aus dem Elektronik- und Softwaresektor bezeichnet, die in Serienherstellung gefertigt werden.

