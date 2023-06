Im Terminal 2 Souvenir-Händler eröffnete fünften Shop am Flughafen Schwechat

Foto: Flughafen Wien AG

D ie Sunday's Handels-GmbH betreibt weltweit 100 Souvenirshops, unter der Marke „Senses of Austria“ befinden sich fünf davon am Schwechater Airport. Wobei Nummer fünf erst vor wenigen Tagen anlässlich des zehnjährigen Jubiläums am Flughafen eröffnet wurde.

Er ist Europas größter Souvenirhändler, und Österreicher: Guntram Fessler. Der Unternehmer betreibt mit seiner Firma „ Sunday's Handels-GmbH“ 100 Mitbringsel-Shops weltweit. Mit der Eröffnung des bisher größten Geschäfts befinden sich nun fünf Shops der Marke „Senses of Austria“ am Flughafen Schwechat. Auf mehr als 250 m² werden in der Shopping-Plaza gleich hinter der Sicherheitskontrolle im Terminal 2 österreichische Markenprodukte wie Süßigkeiten, Wein, Kürbiskernöl sowie kleinere und größere Andenken verkauft. Die Neueröffnung geht passenderweise mit einem runden Jubiläum des Mitbringsel-Verkäufers am Airport über die Bühne. „Mit Guntram Fessler und seiner Sunday's Handels-GmbH verbindet uns seit zehn Jahren eine sehr erfolgreiche Partnerschaft und wir freuen uns über dieses neue Highlight. Damit können Passagiere ein Stück Österreich auf ihre Reise mitnehmen“, freut sich Flughafenvorstand Julian Jäger. Flughafen-Vorstand Julian Jäger mit Souvenier-Großhändler und "Senses of Austria"-Chef Guntram Fessler im neuen Shop. Foto: Flughafen Wien AG Auch Guntram Fessler zeigt sich mit dem neuen Geschäft sichtlich zufrieden. „Es freut uns sehr, dass wir zu unserem zehnjährigen Jubiläum am Flughafen Wien den größten Souvenirshop mit diesem einzigartigen Shopdesign einer Wiener Einkaufsstraße eröffnen dürfen. Wir sind mit der partnerschaftlichen Zusammenarbeit überaus zufrieden und freuen uns auf viele weitere schöne und erfolgreiche Jahre gemeinsam mit dem hervorragenden Team des Flughafen Wien“, hält der Unternehmer fest.