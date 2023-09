„O-zapft is“: Musikverein Moosbrunn lud zum Oktoberfest

Am Samstagabend hieß es „O-zapft is“ in Moosbrunn. Der örtliche Musikverein veranstaltete sein traditionelles Oktoberfest, das allerdings nur alle zwei Jahre über die Bühne geht. Obmann Alfred Pinter war vom Besucherandrang begeistert: „Wir hätten nicht damit gerechnet, dass so viele Gäste zu unserem Fest kommen. Wir haben sogar noch zusätzliche Tische und Bänke im Freien aufstellen müssen, damit alle Gäste Platz haben.“ Viele Besucherinnen und Besucher kamen im passenden Trachtoutfit.

Die Stimmung in der Blaha-Halle war stand jenem am Original-Oktoberfest in München um nichts nach. Zu späterer Stunde standen die Gäste teilweise auf den Tischen und sangen zur Musik der Musikkapelle Blecharanka. Die Speisekarte war reichlich mit traditionellen Speisen, wie zum Beispiel einem „Blunzn Gröstl“ oder dem traditionellen Maß Bier bestückt. In der Weinbar gab es zudem gute Tropfen aus der Region.