Kinder- und Jugendtag im Freibad Ebergassing

Wie jedes Jahr organisierte die Gemeinde ein Fest für Kinder und Jugendliche im Freibad Ebergassing, heuer zum ersten Mal unter neuen Namen. Einst hieß es Badfest und heuer Kinder- und Jugendtag. Zahlreiche Badegäste, Kinder und Jugendliche nahmen den heißen Tag zum Anlass, bei freiem Eintritt das Ebergassinger Freibad zu besuchen. Viele gingen schwimmen, relaxen im Schatten oder nahmen ein Sonnenbad.

Die jungen Gäste waren begeistert und nahmen an vielen Aktivitäten teil. Beim Roten Kreuz waren etwa die Therapiehunde zu sehen, die aber vorzeitig heimfahren mussten, da die Temperaturen zu sehr in die Höhe kletterten. Das Rote Kreuz präsentierte außerdem ein Einsatzfahrzeug. Die Organisation Gesundheit und soziale Dienste stand für Fragen zur Verfügung und teilte Informationen aus.

Am Sportplatz konnte man unter anderem die Geschicklichkeit beim Bullenreiten ausprobieren. Während der einzelnen Stationen gab es zweimal am Tag gratis Eis und Popcorn gesponsert von Firmen aus der Region. Die zur Verfügung gestellten Hüpfburgen und Rutschen von der Gemeinde Ebergassing, wurden von zahlreichen Kindern bevölkert. Während der sportlichen Betätigung, führte der „Zirkusstoffl“ riesige Seifenblasenfiguren vor und für jedes Kind gab es Luftballontiere. Einige Kinder waren fleißig am Basteln, unterstützt vom Bastelverein Ebergassing.

Den ganzen Tag gab es darübr hinaus ein sportliches Programm. Am Nachmittag konnte man am Sportplatz 7 Meter Schießen, mit dem Ball Slalom laufen, Hürden laufen und Volleyball spielen. Während dessen hüpften immer wieder Kinder ins Becken oder rutschten ins kühle Nass.