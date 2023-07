Kremsmüller investiert Millionen in Schwechater Niederlassung

Rund 600 Mitarbeiter von Kremsmüller sind aktuell bei der Generalinspektion, dem „Turnaround“, in der Raffinerie Schwechat beschäftigt. Allerdings handelt es sich nicht bei allen Beschäftigten um Eigenpersonal des Industrieanlagenbauers, sondern teils über Leiharbeitsfirmen dazu geholte Arbeitskräfte. Wenngleich ein „Turnaround“ ein Sonderfall ist, boomt das Geschäft im Bereich der „Petrochemie“. „Da passiert gerade sehr viel“, weiß Kremsmüller-Geschäftsführer und Eigentümervertreter Gregor Kremsmüller im Rahmen einer Pressekonferenz zu berichten.

So versuche sich die Petrochemiebranche zunehmend „nachhaltig aufzustellen“, doch das gehe nicht über Nacht, hält er fest. Um diesen Entwicklungen entsprechen zu können, investiert der oberösterreichische Familienbetrieb mit Sitz in Steinhaus bei Wels kräftig in seinen Standort in Schwechat. Noch würden laut Gregor Kremsmüller die finalen Planungen für die konkreten Projekte laufen, in Summe dürfte sich das Investitionsvolumen jedoch bei etwa fünf Millionen Euro bewegen. Bei einem konzernweit geplanten Investment von 7,2 Millionen Euro machen jene in Schwechat immerhin fast 70 Prozent aus.

Neue Einfahrt als Startschuss

Als vorausgehender Startschuss kann jedoch die bereits finalisierte Verlegung der Einfahrt auf der Mannswörther Straße gesehen werden. Allein für die Umsetzung dieses Projekts nahm Kremsmüller 450.000 Euro in die Hand - wenngleich es dringend notwendig war. „Die alte Einfahrt hatte durchaus ein Gefahrenpotenzial. Jetzt ist sie so, wie es im Straßenbau heute üblich ist“, betont der Geschäftsführer. So wanderte die Zu- und Abfahrt schlicht ein paar Meter weiter stadteinwärts und wurde deutlich großflächiger umgesetzt.

Nicht zuletzt die vollen Auftragsbücher sorgen dafür, dass der Industrieanlagenspezialist intensiv nach Personalsuche ist - auch in Schwechat. Gruppenweit rechnet Gregor Kremsmüller vor, „dass wir 300 Mitarbeiter mehr haben könnten.“ Dadurch würden aktuell viele Projekte bei Kunden in der Schublade landen. „Vieles liegt schlicht wegen des Fachkräftemangels auf Eis oder wird immer wieder verschoben“, bedauert der Firmenchef.

Telekommunikation wird wichtiger

Der Umsatz der Kremsmüller Gruppe besteht je zur Hälfte aus Instandhaltungen über langfristige Rahmenverträge, wie etwa bei der OMV, und Projektgeschäft. Rund 30 Millionen Euro an Volumen kommen Gregor Kremsmüller zur Folge aus der Instandhaltung von Telekommunikationstechnik. Und hier spielt der Großraum Wien, der von Schwechat aus betreut wird, naturgemäß eine große Rolle. „Hier werden besonders viele Mitarbeiter gesucht, weil der Ausbau nicht schnell genug gehen kann“, so Kremsmüller.

Seit gut 20 Jahren ist das oberösterreichsche Familienunternehmen in diesem Geschäftssegment tätig. Gerade mit der Digitalisierung würden viele Vorhaben in den Bereichen Festnetz oder Mobilfunk entstehen. Zudem handelt es sich bei der Telekommunikation um eine Branche, die sich „alle Jahre neu erfinden muss“, weiß der Geschäftsführer und Gesellschafter.