AMS-Landesgeschäftsführerin besucht Restaurantbetrieb Marché Schwechat

Seit 7. Juli ist Sandra Kern nun im Amt als AMS-Landesgeschäftsführerin für Niederösterreich. Sie war seit 2021 Stellvertreterin von Sven Hergovich und wurde von Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) persönlich zu dessen Nachfolgerin ernannt. Kern tourt nun durchs Land, um Niederösterreichs Betriebe besser kennenzulernen und um zu erfahren wo es Personalmangel gibt, welche Ideen die Betreiber bei ihrer Personalsuche anwenden und wobei das AMS unterstützen kann.

Betriebstour führt Sandra Kern auch nach Schwechat

Diese Woche besuchte die neue Landesgeschäftsführerin die Firma Zeppelin in Fischamend und wurde auch vom Führungsteam des Unternehmens Marché auf der S1-Raststation empfangen. Begleitet wurde sie von Eva Wienerroither, der Leiterin des AMS-Schwechat und AMS-Schwechat-Mitarbeiterin Claudia Gagony-Steiner. „Mich interessiert, was brennt in den Betrieben, wo können wir vom AMS Lösungen anbieten“, erklärt Wienerroiter den Sinn der Tour. Erruiert wird auch, welche Qualifizierungen Arbeitskräften für die niederösterreichische Wirtschaft benötigen, um wieder Fuß fassen zu können.

Marché-Prokuristin Roswitha Moser zu Kern: „Wir optimieren gerade alle unsere Dienstpläne, damit unsere 60 Mitarbeiter öfter auch drei bis vier Tage im Block frei haben“. Moser hat dazu extra einen Workshop belegt und bringt ihr neues Wissen jetzt bei Marché ein. Besonders viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt der Restaurant- und Hotelbetrieb in der Saison von Juni bis Anfang August. Hier geht Marché auch neue Wege, um Kurzzeitarbeitnehmer zu finden. „Wir gehen aktiv auf mögliche Bewerberinnen und Bewerber zu. Durch Mundpropaganda und über Freunde und Bekannte bekommen wir Kontakt zu neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, so die Prokuristin. Marché überlege sogar, Prämien an Kollegen, die Kontakte herstellen, zu bezahlen. Zur Zeit bildet der Restaurant- und Hotelbetrieb zwei Lehrlinge für Hotel- und Gastgewerbe aus. Marché ist aber auch Ausbildner für Köche, Restaurantfachkräfte, sowie für Bürokauffrauen und Bürokaufmänner.

Nehmen Sie auch eine 61-jährige Bewerberin?

„Wenn sich eine 61-jährige Frau bei Ihnen bewirbt, laden Sie diese zu einem Bewerbungsgespräch ein“, fragte die AMS-Landesgeschäftsführerin das Marché-Team, „oder hätte diese keine Chance bei Marché?“. Moser betonte, sie würde Wiedereinsteigerinnen (auch Pensionistinnen) genauso zu einem Bewerbungsgespräch einladen, wie frisch ausgebildetet Personen: „Ich bin da ganz offen“, so die Prokuristin, denn zum Beispiel in der Buchhaltung hätte Erfahrung großen Wert und eine sitzenden Tätigkeit sei auch nicht so anstrengend. „Das ich jetzt mit 60 Jahren nicht mehr 40 Stunden in der Woche arbeiten möchte, dafür habe ich vollstes Verständnis“, ist Kern klar. Sie sieht aber doch ein großes Potenzial in dieser Generation und eine Win Win Situation für ältere Menschen in Teizeitjobs und für die dazugehörigen Betriebe.

Das AMS NÖ startete schon Anfang des Jahres eine Qualifizierungsoffensive für etwa 2.000 Jobsuchende, die nur einen Pflichtschulabschluss vorweisen können oder deren Ausbildung am Arbeitsmarkt nicht mehr gefragt ist. Kern will auch Personen, die über 55 Jahre alt sind, stärker in die Weiterbildungen miteinbinden. Sie möchte den niederösterreichischen Betrieben nahelegen, auch ältere Bewerberinnen und Bewerber als wertvolle Arbeitskräfte anzuerkennen.