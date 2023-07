Abfallverband Schwechat startete in Himberg mit Bädertour

Ordentliche Mülltrennung zu leben gelingt den einen bessere als den anderen, aber oftmals herrscht auch schlicht Ungewissheit darüber, in welche Tonne nun was darf und was nicht. Der Abfallverband Schwechat startete daher eine Informationskampagne, im Zuge derer er über den Sommer hinweg die Freibäder Himberg, Ebergassing, Schwechat und Gerasdorf besuchen wird. Vergangenen Mittwoch gab der AWS den Auftakt im Himberger Waldbad. Ein zentraler Punkt der Bädertour ist es, über die gelbe Tonne beziehungsweise den gelben Sack zu informieren.

Seit Anfang des Jahres werden alle Leichtverpackungen in Niederösterreich nämlich gemeinsam gesammelt. „Während früher nur Plastik-Flaschen und Behälter in der gelben Tonne gesammelt wurden, ist er nun Sammelstelle für alle Plastikverpackungen, auch Eisverpackungen und Eisstaberl kommen hinein, sowie Metallverpackungen wie zum Beispiel Getränkedosen“, erklärt Abfallberaterin Monika Kirchmeyer. Nicht in den gelben Sack oder die gelbe Tonne darf zusammengefasst alles, was keine Verpackung ist. Also etwa kaputte Luftmatratzen oder alte Gartenschläuche. „Diese Abfälle erschweren die Verwertung oder machen sie gar unmöglich“, betont Kirchmeyer.

„Die junge Generation erreichen“

Warum die Tour gerade in den Schulferien veranstaltet wird? „Der Abfallverband Schwechat möchte mit dieser Aktion auch die junge Generation erreichen und für einen bewussteren Umgang mit Abfall sensibilisieren. Die Ferienmonate bieten eine ideale Gelegenheit, um Kindern und Jugendlichen die richtigen Verhaltensweisen in Bezug auf Mülltrennung und umweltgerechter Entsorgung näherzubringen“, sagt AWS-Obmann Roman Stachelberger.

AWS-Geschäftsführer Jürgen Maschl ergänzt: „Wir geben auch in der Ferienzeit keine Ruhe und informieren unsere Bürgerinnen und Bürger vor Ort im Freibad! In welchen Kübel kommt die Eisverpackung und wo kann ich mein leere Getränkeflasche entsorgen? All diese Fragen können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des AWS am Infostand beantworten!“ Ernst Wendl (SPÖ), Himbergs Bürgermeister und Obmann-Stellvertreter des Abfallverbands, freue sich darüber, die Info-Aktion in der Gemeinde vertreten zu wissen. Am 3. August kommt die Bädertour noch einmal ins Waldbad.

Neben der Bereitstellung von umfangreichen und übersichtlich gestalteten Informationsmaterialien, gibt es für Besucherinnen und Besucher auch die Möglichkeit, etwas beim AWS Glücksrad zu gewinnen. Etwa eine recyclebare Einkaufstasche oder eine Mülltonne in Miniaturformat, die als Bioabfallbehälter dienen kann.

Die weiteren Stationen der Bädertour sind: