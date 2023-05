Bummelabend in Schwechats Innenstadt

Die Wirtschaftsplattform Schwechat organisierte letzten Donnerstag, 4. Mai, wieder ihren schon traditionsreichen Bummelabend in der Braustadt. Dieses Mal jedoch nur am Hauptplatz und in der Franz Schubert Straße. Das Einkaufszentrum Wienerstraße war heuer nicht mit dabei. Geboten wurden Bastelstationen für Kinder, gleich drei Modeschauen (Henryladen, Weltladen und Boutique Mo Line) und Infostände der Blaulichtorganisationen. Auch Baumeister Leiner nützte die den Bummelabend als Eröffnungstag für seine neue Empfangshalle in der Franz Schubert Straße und schenkte Freibier und Mineral aus.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.