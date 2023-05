Internetkriminalität im Bezirk Bruck steigt rasant an

Besonders im digitalen Bereich sei ein hoher Anstieg an kriminellen Handlungen zu verzeichnen, hielt Innenminister Gerhard Karner beim Termin in der ehemaligen Gaststätte Trischitz fest. In Niederösterreich liege der Zuwachs bei etwa 27 Prozent, betrachtet man den Bezirk Bruck/Leitha waren es etwa 17 Prozent. „Letztes Jahr gab es über 500 Strafanzeigen, die unter Cyberkriminalität fallen. Oft sind diese Betrugsfälle, zum Beispiel, wenn eine Bestellung nach Zahlung nicht geliefert wird. Dies betrifft sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen“, erklärt Karner.

Konkret waren es 536 Anzeigen, wobei 162 davon alleine in Schwechat samt Flughafen angefallen sind. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren gab es bezirksweit 81 Anzeigen wegen Internetkriminalität. Ein Baustein in der Bekämpfung soll im Zuge einer Kriminaldienstreform erfolgen. Damit soll die Expertise der Beamten weiter ausgebaut werden. Dazu ist eine Aufstockung von etwa 90 MitarbeiterInnen geplant und auch die regionalen Dienststellen sollen gestärkt werden. So ist geplant, sieben bis acht Polizeiposten in Niederösterreich um den Schwerpunkt „Cybercrime“ zu erweitern. Wo diese sein werden, lässt der Innenminister offen.

Aufklärung als Motiv für Niederösterreich-Tour

Demnach werde Expertise von außen hinzugezogen, um die Kompetenzen der Beamten in den Bereichen Cyber und Internet weiter auszubauen. „Das ist kein Phänomen das ausschließlich im Bundeskriminalamt bekämpft werden kann. Auch ExpertInnen in den Regionen werden benötigt“, fügt Karner hinzu. Auch in der Polizeischule sollen Module bezüglich Cyberausbildung die Bildung der angehenden Polizistinnen und Polizisten ergänzen. Weiters soll in Horn eine Einrichtung gegen Hackangriffe eingerichtet werden, ähnlich wie in Tamsweg und Salzburg.

Die Bevölkerung soll für das Thema jedenfalls sensibilisiert und aufgeklärt werden. „Man muss auf seine eigenen Daten aufpassen und unterscheiden können, welchen Nachrichten man Glauben schenkt und welchen nicht“, so Karner. Internet-Kriminalität könne jeden und jede treffen, egal welche Gesellschaftsschicht oder Alter. Besonders Klein- und Mittelbetriebe. „Man kann es gegen Diebstahl tun, aber gegen Hacken kann man keine Versicherung abschließen“, ergänzt Otto Auer.

Vier Themenschwerpunkte bei Innenminister-Plan

Das Gesamtkonzept des Innenministers behandelt vier Themenschwerpunkte: Betrug, Hass und Gewalt im Netz, Deepfakes und Netzsicherheit im Allgemeinen. Konkret sollen gesetzliche Verschärfungen vor allem bei Kinderpornografie folgen, wobei ein höheres Strafmaß bessere Ermittlungsmöglichkeiten für die Behörden ermöglichen würde.

„Bei einem höheren Strafmaß ist es der Polizei möglich mehr Befugnisse anzuwenden, wie zum Beispiel europäische Haftbefehle zu veranlassen“, legt Karner dar. Das höhere Strafmaß soll bis Mitte dieses Jahres im Parlament beschlossen werden, wobei dies natürlich nicht die einzige Maßnahme der Kampagne sei.

