Zweite Anker-Filiale ab Februar in Schwechat

„Wir freuen uns darauf, im Februar 2023 unsere zweite Filiale in Schwechat zu eröffnen“, bestätigt Anker-Sprecherin Doris Schacherhofer die neue Niederlassung gegenüber der NÖN. Anders als im Einkaufszentrum, wo die Familie Zettl die Bäckerei betreibt, wird Anker in der Innerbergerstraße das 120 m² große Lokal samt kleinem Schanigarten selbst betreiben.

Mit der Eröffnung im Februar wird die Bäckerei-Kette deutlich später starten, als andere Mieter im Fachmarktzentrum der Firma „Park Invest“. So sperrt der Warenhändler „Action“ bereits am 5. November auf ( die NÖN berichtete ). Noch in Schwebe ist laut Eigentümer die Ansiedlung der Werkstättenkette „Carglas, fix hingegen die des Sportwetten-Lokals der Novomatic-Tochter ‚Admiral‘“.

Letzteres überrascht wenig, denn auch „Park Invest“ ist letztlich eine Schwesternfirma des Glücksspielkonzerns aus Gumpoldskirchen (Bez. Mödling). So gehört der Eigentümer des neuen Fachmarktzentrums zu 100 Prozent der „Novo Invest GmbH“, die fast 90 Prozent an Novomatic hält. „Novo“-Hauptgesellschafter mit knapp 70 Prozent ist Konzern-Gründer Johann Graf.

Areal seit 2016 im Besitz von „Park Invest“

Alles in allem zeigt man sich bei „Park Invest“ mit den Mietern zufrieden und verweist auf einen „guten Branchenmix aus Verkaufsfläche, Dienstleistungen sowie Gastronomie“. Zudem betont man bei Immobilienentwickler, dass „mindestens 50 neue Arbeitsplätze in der Region“ entstehen würden.

Das 6.000 m² Areal unmittelbar neben den ehemaligen Hammerbrotwerken gehört seit 2016 der „Park Invest GmbH“, das Fachmarktzentrum selbst verfügt über eine Gesamtfläche von rund 1.800 m². Die Investitionssumme beläuft sich laut Eigentümer auf rund fünf Millionen Euro.

