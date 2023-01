Kampf um Jobs bei Zwölfaxinger WWLA

Die WWLA Wärme-, Wasser- und Lüftungsanlagen GmbH ist insolvent. Am Landesgericht Korneuburg ist nach Angaben des Kreditschutzverbandes ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden. Die Passiva des Unternehmens werden mit zehn Millionen Euro angegeben. Von der Insolvenz betroffen sind 65 Mitarbeitende und 130 Gläubiger.

Als Gründe für die finanzielle Schieflage werden durch die Coronakrise bedingten massiven Umsatzeinbußen und Verteuerungen in der Materialbeschaffung erwähnt. Darüber hinaus seien Preiserhöhungen und Lieferverzögerungen in den Bereichen Logistik, Transport und Beschaffung zu verzeichnen gewesen. „Für die Firma erschwerend hinzugekommen ist ein Zahlungsausfall in Millionenhöhe eines Hauptkunden“, erklärt Jakob Wöran der Wiener Abel Rechtsanwälte GmbH, die die WWLA juristisch vertritt.

Die Fortführung des Unternehmens werde angestrebt, sagt Wöran. Im Zuge des Sanierungsverfahrens würden auch Restrukturierungsmaßnahmen geprüft, die letztlich den Fortbestand sämtlicher Geschäftsbereiche der WWLA sichern sollen. Damit einhergehen werde auch ein derzeit noch nicht bezifferbarer Abbau von Arbeitsplätzen. Die Rückmeldungen seitens der Geschäftspartner auf die geplante Vorgehensweise seien durchwegs positiv und würden die Hoffnung erlauben, dass die Sanierung so gelingen könne.

Laut Mitteilung des Gläubigerschutzverbandes Creditreform soll die „Hereinnahme eines finanziellen und strategischen Investors“ die Wettbewerbsfähigkeit langfristig absichern.

Die Auftragsbücher für das laufende Jahr 2023 seien gut gefüllt und die bestehenden Aufträge sollen im Rahmen des Fortbetriebes erfüllt werden.

