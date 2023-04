Sanierungsplan für Zwölfaxinger WWLA steht

Im Insolvenzverfahren der WWLA Wärme-, Wasser- und Lüftungsanlagen GmbH mit Sitz in Zwölfaxing in Niederösterreich ist am Donnerstag der Sanierungsplan angenommen worden. Gegen den Betrieb wurde Anfang Jänner am Landesgericht Korneuburg das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Mit Jahresende 2022 soll ein offener Auftragsstand von 4,9 Millionen Euro vorgelegen sein. Angestrebt wurde die Fortführung des Betriebs.

Nun ist laut Kreditschutzverband die Zahlung einer Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren vorgesehen. Insgesamt wurden 251 Gläubigerpositionen angemeldet, die mit einer Summe von rund zehn Millionen Euro zu berücksichtigen sein werden. Peter Stromberger vom Kreditschutzverband „KSV1870“ sah darin eine "konstruktive Lösung". Der Fortbestand des Unternehmens und der Erhalt der derzeit rund 40 Arbeitsplätze werde gesichert.

WWLA beschäftigt sich mit dem Vertrieb und der Installation von Wärme-, Wasser- und Lüftungsanlagen. Als Insolvenzgrund galt, dass es durch die Coronakrise zu massiven Umsatzeinbußen und Verteuerungen in der Materialbeschaffung gekommen sei. Darüber hinaus seien Preiserhöhungen und Lieferverzögerungen in den Bereichen Logistik, Transport und Beschaffung zu verzeichnen gewesen. Hinzugekommen sei der Zahlungsausfall bei einem Großkunden.

