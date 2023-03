Oppositions-Kritik an Fischamender Stadtbudget

Bei der vergangenen Gemeinderatssitzung stand der Budgetplan der Fischastadt an der Tagesordnung. Dieser wurde mit der absoluten Mehrheit der Bürgermeisterpartei RAM bewilligt. Während der fraktionslose und ehemalige SPÖ-Mandatar Bernd Konecny keinen Grund für ein Veto erkennen konnte, hagelte es vonseiten Liste Schuh und SPÖ massive Kritik.

Vor allem der weiter gestiegene Schuldenstand der Stadtgemeinde stößt den beiden Oppositionsparteien sauer auf. Dieser wuchs um etwa drei Millionen Euro und beläuft sich nun auf mehr als 16,8 Millionen Euro. Der Schuldenanstieg sei unter anderem durch Sanierung der Kanalisation sowie größeren Anschaffungen, wie dem Ankauf eines Feuerwehrautos (639.000 Euro), der Errichtung, einer Urnenwand (110.000 Euro) und der Anschaffung eines Multifunktionsfahrzeuges für den Wirtschaftshof (225.000 Euro) bedingt.

Liste Schuh und SPÖ sind sich einig: „Kein Sparwille erkennbar“

Laut Gemeinderat Zoran Stojanovic (SPÖ) sind dies Ausgaben, die man nur machen sollte, wenn man sie sich auch leisten kann. In der Gemeindeordnung sei festgelegt, dass die Abgaben für die Ortswasserleitung so festzusetzen sind, dass durch diese Einnahmen nicht nur der alltägliche Betrieb und Instandsetzung, sondern auch notwendige Investitionen in der Zukunft abgedeckt werden können. Die Absicherung durch Erhöhung der Gebühren sei laut Stojanovic in den letzten Jahren entweder absichtlich oder durch Nichtwissen versäumt worden.

„Der Wille zur Einsparung sollte endlich ersichtlich sein“, fordert Gemeinderätin Renate Strauss (Liste Schuh). Dem schließt sich Stojanovic an. Dem Vorwurf des fehlenden Einsparungswillen entgegnet Bürgermeister Thomas Ram (RAM) zunächst mit einer Gegenfrage: „Welche konkreten Vorschläge haben SPÖ und Schuh?“ Die Frage stößt bei den angesprochenen Parteien auf Unverständnis, da die SPÖ im Konsolidierungsausschuss weder Sitz noch Stimme hat und auch im Gemeinderat keine Informationen seitens des Bürgermeisters weitergegeben würden.

Stadtchef Ram kontert und verweist auf Rechnungsabschluss

Ram verweist auf den noch nicht vorliegenden Rechnungsabschluss, welcher zeige, dass „Einsparungen durchgeführt wurden“. Diese seien vielfältig und würden von kleinen Maßnahmen, wie die Reduktion der Stadtboten-Ausgaben über Personaleinsparungen bis zum Verzicht von nicht notwendigen Großprojekten reichen. Die Personalkosten sind dennoch gestiegen. Dies könne durch die explodierende Inflation erklärt werden und wurde eben durch Personaleinsparungen gedämpft, was laut Ram auch von einem Einsparungswillen zeugt. Das Land Niederösterreich hat Jahre zuvor in seinen Abschlussberichten festgehalten, dass die Gemeinde Fischamend sowohl bei der Kopfzahl als auch bei den Gehältern ihrer Bediensteten weit über dem niederösterreichischen Durchschnitt rangierte. Dieser lag 2021 bei ca. 516 Euro pro Kopf - in Fischamend bei ca 750 Euro, also etwa 45 Prozent höher.

„Die Konsolidierung (Einsparungskonzept) sollte laut Land bereits Mitte des vergangenen Jahres umgesetzt sein. Bis heute gibt es keinen derartigen Beschluss“, erklärt Stojanovic. Laut Bürgermeister sei dies ein laufender Prozess, der nicht von heute auf morgen seine Wirkung zeige: „Mehrere Zinssatzreduktionen bei den Darlehen durch Umschuldung wurden bereits 2022 durchgeführt. 2023 soll der Konsolidierungsprozess abgeschlossen werden“. Im aktuellen Budgetplan geht man allerdings von einem Minus von etwa 1,38 Millionen Euro aus, was laut Strauss von keiner stabilen Finanzpolitik zeugt. Auf NÖN-Anfrage wurde von der zuständigen Stelle des Landes bestätigt, dass Fischamend eine externe Firma zum Erstellen eines Konsolidierungsplans beauftragt hat. Um die Finanzlage der Stadt objektiv bewerten zu können, muss auf den von Ram angesprochenen Rechnungsabschluss gewartet werden.

Unsichere Straßenfinanzierung?

Ein weiteres Streitthema war die Frage, ob sich die Fischastadt noch die Sanierung ihrer Straßen leisten kann. Laut Bürgermeister ja, laut SPÖ nein. Beispielsweise sei die sanierungsbedürftige Gregerstraße gar nicht im Voranschlag zu finden. Dass sich die Gemeinde zusätzliche Ausgaben nicht mehr leisten kann, wurde zwar bei der letzten Gebarungsprüfung des Landes NÖ bestätigt, jedoch liegt diese fast zwei Jahre zurück. Hierbei geht es um die frei verfügbaren Finanzmittel, welche seit Jahren im roten Bereich liegen.

Der aktuellste Stand liegt, wie oben angesprochen, gerundet bei minus 1,38 Millionen Euro, welche durch die stadteigenen Rücklagen gedeckt werden müssen. Diese würden laut Bürgermeister etwa 4,1 Millionen Euro ausmachen, wobei ein Teil davon Mittel aus dem Umweltfonds des Flughafens sind. Diese sind allerdings nur zweckgebunden für Projekte, die der Allgemeinheit dienen, zu verwenden.

