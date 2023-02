Neuer Einsatzrekord für Schwechater Feuerwehr

Es ist zwar „nur“ ein Einsätze mehr als 2019, dennoch bedeuten die 514 Alarmierungen im Vorjahr einen neuen Rekordwert. Den Großteil machen mit 224 Einsätzen die technischen Einsätze wie Unfälle aus – das sind immerhin knapp 44 Prozent aller Alarmierungen. Zusätzlich gab es 113 Brände, 22 Schadstoffeinsätze und 115 Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen, etwa im Theater Forum.

Rein statistisch rückte die Feuerwehr Schwechat damit 1,4 Mal pro Tag aus. Für Kommandant Maximilian Puhane und sein Team ist die Höhe der Einsatzzahlen allerdings schon fast nichts besonderes mehr – „1,2 bis 1,5 Einsätzen pro Tag sind bei uns die Regel“, erklärt Puhane. Dazu kämen noch etwa zwei Übungen pro Woche und regelmäßige Sitzungen der einzelnen Sachgebiete wie dem Atemschutz – wohlgemerkt alles in der Freizeit.

Denn die 89 aktiven Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich bei der Feuerwehr, ein Umstand der nicht allen Schwechatern – vor allem den zugezogenen – bekannt ist. Deshalb wurde im Vorjahr diesbezüglich gezielt in die Öffentlichkeitsarbeit investiert. „Wir haben in den letzten zwei Jahren daran gearbeitet, bekannter zu machen, dass wir eine Freiwillige Feuerwehr sind“, betont Kommandant Puhane, der seit 2021 im Amt ist. Zudem waren die Kameraden erstmalig am Willkommensfest für Neo-Schwechater der Stadtgemeinde im Rathaus vertreten.

Laut Puhane hat sich das Engagement auch schon ausgezahlt: „Es sind schon Leute dazugekommen, die einfach bei uns an die Tür geklopft haben“, berichtet der Feuerwehrchef. Tatsächlich stieg die Mitgliederzahl im vergangenen Jahr von 90 auf 99 an, davon zehn Reservisten. Seit Jahresbeginn sind übrigens auch erstmals zwei Frauen Teil der Mannschaft ( die NÖN berichtete ).

