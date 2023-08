Brauerei Schwechat: Projekt „Dosenlinie“ ist abgeschlossen

Rund 6,1 Millionen Euro an Investitionen flossen seit 2019 in die Schwechater Brauerei. In einem ersten Schritt wurde vor mittlerweile vier Jahre eine neue Dosen-Abfüllanlage installiert. Der zweite Teil, der sogenannte Trockenteil, sollte eigentlich 2021 folgen. Doch die Corona-Pandemie machte diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Mit etwas Verspätung konnten nun auch die Anlagen um Leerdosenabschieber, Leerdosen- und Traytransport sowie Palettierung inklusive Palettentransport und Palettenwickler fertiggestellt werden.

Rund 2,5 Millionen Euro kostete allein der zweite Teil des Gesamtinvestition. „Die Brauerei Schwechat zählt seit dem Gründungsjahr 1632 zu den innovativsten Brauereien weltweit. Um diesen technologischen Vorteil gegenüber dem Wettbewerb nicht zu verlieren, wurde in eine hochmoderne Dosenlinie investiert“, erklärt Braumeister Andreas Urban. Die Modernisierung im Dosen-Kompetenzzentrum der Brau Union nahm man in Schwechat zum Anlass, die Anlage übersichtlicher zu gestalten und eine bessere Erreichbarkeit der Maschinen zu ermöglichen.

Das Team der Brauerei stieß mit einem Glas "Wiener Lager" aus der eigenen Brauanlage auf die fertiggestellte Dosenlinie an. Foto: Brauerei Schwechat

So wurde für den nun fertiggestellten Trockenteil eine neue Halle bereit gestellt. Bis 2009 war darin eine Flaschenlinie untergebracht, seither wurde die „Wiesingerhalle“ nur noch als Abstellfläche für bereits abgefüllte Dosen oder Flaschen genutzt. Die Investition fiel letztlich auch deshalb in entsprechender Höhe aus, weil das Gebäude zuvor teilweise saniert werden musste - allen voran im Bereich des Bodens sowie der Beleuchtung.

Mit den neuen Anlagenteilen zogen auch zwei futuristisch wirkende Maschinen der Herstellerfirmen „Krones“ und „Ecomacma“ in der Brauerei ein. Einerseits die „Robobox“, mit der die fertigen Trays für die Schlichtung auf Euro- oder Halbpaletten vorsortiert werden und andererseits der Roboterarm des Leerdosenabschiebers, dem die Belegschaft den Spitznamen „Schwechatosaurus“ gab.

In der "Robobox" werden die fertigen Bierdosen-Trays für die Stappelung auf Paletten vorgeschlichtet. Foto: Brauerei Schwechat

In der Schwechater Brauerei werden pro Jahr 1,1 Millionen Hektoliter Bier, das entspricht rund 220 Millionen Krügerl, abgefüllt. Wobei rund 850.000 Hektoliter davon direkt in Schwechat gebraut werden. Bei wiederum etwa 450.000 Hektoliter davon handelt es sich um das klassische „Schwechater Bier“. Hauptsorten sind zudem „Schwechater Zwickl“, „Wiener Lager“ oder „alkoholfreies Schloßgold“. Abgefüllt werden übrigens auch Biere der Schwesternbrauerein Puntigamer, Wieselburger oder Zipfer - natürlich in Dosen.