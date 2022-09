Himberger Unternehmen setzt auf neuen E-Lkw

„Nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist“, zitiert der Leiter der Logistikabteilung der FCC Austria Abfall Service AG, Jürgen Springsits, zu Beginn seiner Rede Victor Hugo.

Die FCC Austria, ein österreichisches Abfallentsorgungsunternehmen mit Sitz in Himberg, hat schließlich in einen neuen E-Lkw investiert, welcher bereits auf den Straßen Himbergs und Umgebung im Einsatz ist. Die Firma unterstützt unter anderem Kommunen bei der Abfallentsorgung und ist Vertragspartner des Abfallwirtschaftsverbandes Schwechat (AWS), dessen Mitglied die Gemeinde ist. Im Zuge einer Pressekonferenz vergangene Woche wurde das neue Fahrzeug vorgestellt.

700.000 Euro habe die Anschaffung gekostet, in etwa dreieinhalb mal so viel wie ein herkömmlicher Lkw mit Verbrennungsmotor, der mit 200.000 Euro verhältnismäßig günstig ist. Laut Springsits stelle die Investition jedoch einen Baustein am Weg Richtung Zukunft dar. Zumal der Betrieb durch Elektromotoren diverse Vorteile mit sich bringt: Zum einen ist das neue Abfallsammelfahrzeug wesentlich leiser als dieselbetriebene. Gerade diese Tatsache wird besonders betont.

Zum anderen ist der E-Lkw ressourcenschonend und emmitiert im Fahrbetrieb kein CO2. Zum Vergleich: Der elektrische Abfallsammelwagen benötigt rund 190 kWh pro 100 Kilometer. Ein vergleichbarer Diesel-LKW verbraucht etwa 65 Liter Diesel auf 100 Kilometer, das entspricht 650 kWh. Die Energieeinsparung ist also enorm. Dazu kommt, dass durch die im Sammelbetrieb häufigen Stopps Bremsenergie rückgewonnen werden kann, was schlussendlich die Einsatzdauer verlängert.

Laut Jürgen Maschl, Geschäftsführer des Abfallwirtschaftsverbandes Schwechat (AWS), müsse man aber daran denken, „die ganze Kette zu vervollständigen“, also auch den für die Ladung des Lkw benötigten Strom selbst zu erzeugen. Und das möchte die FCC Austria auch tun – eine Photovoltaikanlage installieren. „Bis wir unsere gesamte Flotte von 200 Fahrzeugen komplett auf elektrischen Antrieb umstellen können werden, dauert es aber noch“, so Franz Predl, Vorstand der Himberger Firma.

