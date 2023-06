Biker raste mit 168 km/h auf B10 bei Schwechat an Polizei vorbei

In regelmäßigen Abständen kontrollieren die Bediensteten der Polizeiinspektion Wiener Straße in Schwechat die B10. Bei einer dieser Überwachungsfahrten in einem zivilen Dienstwagen zwischen Schwadorf und Schwechat kam es vor wenigen Tagen zu einem kuriosen Vorfall. Die Polizisten setzten bei ihrer Kontrollfahrt am Weg Richtung Schwechat unmittelbar nach der Abfahrt zum Asphaltmischwerk zu einem Überholmanöver an, um an einem vor ihnen fahrenden Auto vorbeizufahren.

Als die Beamten gerade auf gleicher Höhe mit dem anderen Fahrzeug waren, raste plötzlich links von ihnen ein Motorrad vorbei. Ohne Sicherheitsabstand zwickte sich der Biker quasi in „dritter Spur“ an den beiden Pkw vorbei. Anschließend beschleunigte der 35-Jährige aus dem Bezirk Bruck auf sagenhafte 168 km/h. Die Zivilbeamten nahmen umgehend die Verfolgung auf und stoppten den Biker. Anschließend eskortierten sie ihn zum ehemaligen Rübenplatz beim Aichhof.

Dem Motorradfahrer droht nun eine saftige Geldstrafe, er wurde von der Polizei bei der zuständigen Verwaltungsbehörde unter anderem wegen des Überschreitens der höchstzulässigen Geschwindigkeit angezeigt.