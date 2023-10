Schwechater Polizei sprengt millionenschwere Schlepperbande

Dieser Fall zählt mit Sicherheit zu den größten, die das Stadtpolizeikommando Schwechat (SPK) je gesehen hat. Nach und auch teils schon während der Ermittlungen klickten für bislang 33 Mitglieder einer internationalen Schlepperbande die Handschellen. Wie nun bekannt wurde, liefen die vergangenen zweieinhalb Jahre Erhebungen wegen des Verdachts der Schlepperei einer länderübergreifenden kriminellen Organisation. In diesem Zeitraum konnte das SPK den Tätern mehr als 1.000 gerichtlich strafbare Handlungen nachweisen.

Hauptverantwortlich dafür war ein sechsköpfige Hauptermittler-Team aus den Reihen des Stadtpolizeikommandos um die Chef-Kriminalisten Franz Wachtler (bis zu dessen Pensionierung im Juni 2022) und Johannes Eilenberger. Im Zuge der Erhebungen wurden „circa 40.000 Nachrichten aus diversen Chats übersetzt und aufgearbeitet sowie über 100 Mobiltelefonen ausgewertet und etwa 100.000 Fotos gesichtet“, ist Eilenberger voll des Lobes und dankt den Kolleginnen und Kollegen für ihren „unermüdlichen Einsatz und für die hervorragende Leistung“.

Anonymer Hinweis brachte Fall ins Rollen

Ins Rollen gebracht hat den Fall eine anfangs recht nebulöse und anonym eingebrachte Anzeige eines Taxiunternehmers bei der Schwechater Polizei. Der Hinweisgeber berichtet von vier erhaltenen Aufträgen, bei denen er jeweils mehrere Personen von Wien bis zur deutschen Grenzen hätte bringen sollen. Die ersten Fahrten nahm er noch an, doch mit der Zeit kam es ihm verdächtig vor und er entschied sich Anzeige zu erstatten. Die Ermittlungen wegen Schlepperei, vorerst gegen Unbekannt, nahmen ihren Anfang.

Erste Erhebungen brachten die Schwechater Ermittlergruppe „Poigenau“ in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Burgenland und Kollegen aus Deutschland auf die Spur eines asylberechtigten Syrers. Er soll die Aufträge an den heimischen Taxifahrer erteilt haben, der laut Exekutive nicht in die kriminellen Machenschaften der Schlepper involviert war. Über den in Deutschland lebenden Syrer stieß man dann auf dessen Landsmann, der die Geschleppten in Ungarn zur österreichischen Grenze gebracht haben soll.

Durchbruch dank Aufgriff in Mannswörth

Ein erster Durchbruch sollte der Exekutive am 24. Oktober 2021 gelingen. Eine Streife der Flughafenpolizei wurde in den Morgenstunden in einem Waldstück in Mannswörth auf eine Gruppe illegal eingereiste Syrer aufmerksam. Diese warteten auf den Weitertransport. Wenige Augenblicke später fuhr eine Taxilenkerin vor und verwies die Beamten auf eine österreichische Telefonnummer, von der der Auftrag gekommen war. Noch am selben Tag klickten für einen weiteren Syrer die Handschellen.

Der asylberechtigte Mann lebte legal in Wien und betrieb dort zwei sogenannten „Bunkerwohnungen“. Dort wurden die Geschleppten bis zu ihrem Weitertransport untergebracht. Der Aufenthalt in der Mini-Wohnung samt „Matratzenlager“ war allerdings in den durchschnittlich 10.000 Euro, die eine Schleppung von der Türkei nach Österreich in etwa kostet, nicht inkludiert. Vielmehr mussten die Migranten dafür 50 Euro pro Tag zahlen. Im Zuge des Festnahme stieß die Polizei in der Wohnung auf 16 illegal eingereiste Syrer.

Mehr als zehn Millionen Euro „erwirtschaftet“

In weitere Folge enttarnte und nahm die Ermittlergruppe „Poigenau“ mehrere Mitglieder der Schlepperbande fest. Unterstützt wurden sie dabei von Bundeskriminalamt, den Landeskriminalämtern NO und Burgenland sowie der Wiener Sondereinheit WEGA und der niederösterreichischen Spezialtruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität, kurz EGS. Einige der Festgenommenen sind bereits verurteilt, jedoch sitzen sämtliche ausgeforschte Personen zumindest in Haft.

Neben weiteren Syrern waren auch Staatsbürger aus dem Irak, der Ukraine, Rumänien, der Türkei oder Bulgarien Teil des Netzwerks. Aus letzterem kommt ein Mann der 16 Schlepperfahrten von Wien in andere EU-Länder durchgeführt und dafür 70.000 Euro bekommen hat. Eine eigentlich arbeitslos gemeldete Österreicherin erhielt zum Beispiel wiederum 3.000 Euro um Geschleppte innerhalb Ungarns von der serbischen zur österreichischen Grenze zu bringen.

Die finanzielle Kraft der Schlepperbande dürfte jedoch immens gewesen sein. So geht man bei der Exekutive davon aus, dass die Menschenschmuggler weit mehr als zehn Millionen Euro „erwirtschaftet“ haben. Die Schlepperlöhne sind jedoch nicht mehr auffindbar, da sie „nachweislich über Hawala Büros“ in Wien an andere Büros in der ganzen Welt verteilt wurden. Hawala bezeichnet ein Transaktionsverfahren im islamischen Finanzwesen, das ausschließlich mit Bargeld abgewickelt wird.