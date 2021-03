Kurzarbeit, Quarantänebestimmungen, Homeoffice und die Freistellung für die Kinderbetreuung – diese Themen beherrschten dank der Corona-Pandemie im Vorjahr die Beratungsgespräche der Schwechater Arbeiterkammer. „Fast 19.000 Menschen haben mit uns Kontakt aufgenommen“, berichtet Bezirksstellenleiterin Marianne Landa. Das entspricht einer Zunahme von 55 Prozent.

Ebenfalls ein großes Thema waren die Kurzarbeits-Abrechnungen. Das zeigte sich auch im Fall einer Handelsfirma, die im Vorjahr während der Corona-Kurzarbeit fünf ihrer 47 Mitarbeiter entlassen hatte. „Die Entlassung selbst war rechtens“, weiß Landa. Allerdings die Abrechnung der Kurzarbeit aufgrund eines Programmierfehlers in der Lohnverrechnung nicht.

Die AK wandte sich daraufhin an den Firmenchef, der sich sofort kooperativ zeigte. Am Ende konnten sich die 47 Arbeitnehmer im Schnitt über zusätzliche 1.160 Euro freuen. Insgesamt konnte die Arbeiterkammer für ihre Mitglieder in rund 10.400 Problemfällen knapp 4,4 Millionen Euro sichern. Rund drei Millionen Euro gehen auf Insolvenzvertretungen zurück.

Gerade im Hinblick auf die irgendwann auslaufende Kurzarbeit rechnet man mit weiteren Konkursfällen in der Region. Aktuell wurde die Corona-Kurzarbeit allerdings von der Bundesregierung noch einmal bis 30. Juni verlängert. Ein wichtiges Signal, wie AK-Kammerrat und AUA-Bodenbetriebsratschef Rene Pfister betont. „Jeder Arbeitsplatz, den wir sichern, spart AMS-Kosten von 30.000 Euro pro Jahr“, unterstreicht er.

Laut Pfister braucht es aber auch ab Juli eine Kurzarbeits-Regelung, zumindest für jene Firmen wie die AUA. Denn sobald der Betrieb wieder anlaufe, brauche man die oft spezifisch ausgebildeten Mitarbeiter.