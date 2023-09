Schwechater Schüler-Orchester feiert im Oktober seine Premiere

Unterricht, Musikschulfestival und das große Orchesterkonzert im Multiversum. Das waren die drei Grundsäulen im Konzept der Joseph Eybler-Musikschule während der Schulleiter-Ära von Albert Sykora. Seit etwas mehr als einem Jahr ist mit Andreas Pesel ein neue Direktor am Werk. Der 34-Jährige verfolgt naturgemäß in manchen Bereichen andere Ansätze und forciert vor allem regelmäßige Auftritte von Schülerensembles, wie zuletzt beim Stadtfest. Dem gemeinsamen Musizieren außerhalb der eigenen Musikschulblase räumt er eine große Bedeutung ein.

Unter dieser Prämisse ist auch die Neuaufstellung des Orchesterkonzerts zu interpretieren. Denn Sykora dirigiert über Jahre ein etwa 70-köpfiges Ensemble bei dem auch die Lehrerenden sowie auswärtige Musikerinnen und Musiker eine tragende Rolle spielten und für volle Ränge im Multiversum sorgten. Pesel und der neue musikalische Leiter Alwin Miller wollen aber auch hier neue Wege beschreiten. Denn das neue Musikschulorchester besteht fast zur Gänze aus Schülerinnen und Schüler „unterschiedlicher Altersstufen, die jüngste ist zum Beispiel eine zwölfjährige Schlagwerkerin“, erzählt Miller.

Turnsaal besser geeignet als Multiversum

Im von Grund auf neu aufgestellten Orchester spielen demnach 34 Nachwuchsmusikern, die ihren großen Premierenauftritt am Freitag, 20. und Samstag, 21. Oktober jeweils um 18.30 Uhr im Turnsaal der Berta von Suttner-Sonderschule haben werden. Das Multiversum war zwar anfangs eine Option, wie Direktor Andreas Pesel zugibt, letztlich habe man sich aber im Kollegium in erster Linie aus künstlerischen Gründen dagegen ausgesprochen.

„Ein Orchesterkonzert lebt davon, dass mal leise und mal laut gespielt wird. Im Multiversum aber kommt man ohne akustische Verstärkung nicht aus, mit der diese Orchester-DNA nicht so wirkt. Ein Turnsaal ist da, ob man es glaubt oder nicht, viel besser geeignet“, erklärt der musikalische Leiter, Alwin Miller. Auf dem Programm stehen im ersten Teil klassische Werke des russischen Komponisten Sergei Rachmaninow, dessen Tod sich heuer zum 80. Mal jährt, sowie von Namenspatron Joseph Eybler.

Pensionierte Lehrkräfte und ehemalige Schüler

Der zweite Teil wird sich der Filmmusik widmen. „Es werden passend zum 60-jährigen Jubiläum der Musikschule Melodien aus sechs Jahrzehnten, von Frühstück bei Tiffany bis LaLaLand, geboten“, berichtet der Orchesterleiter. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um Kartenreservierung bei Alwin Miller unter a.miller@schwechat.gv.at gebeten. Pro Konzertteil wird übrigens jeweils einmal der Schwechater Chorklang gesanglich unterstützen.

Im Orchester selbst spielen neben den Jugendlichen auch zwölf „Gäste“ fix mit. „Unter diesen zwölf Gastmusikerinnen und Gastmusikern sind auch ehemalige Schüler und drei pensionierte Lehrkräfte“, erzählt Miller. Besonders freut den musikalischen Leiter, dass seine Vorgängerin als Saxophon- und Klarinettenstelle, Regina Habeler, mitspielt. Der Himberger selbst stieß 2020 zum Team.

Die "Kontrabass"-Gruppe bei der Probe: Silvia Schirmbrand, Elisabeth Grüll-Pillwein, Susi Bader, Christoph Burko und Johannes Toth. Foto: privat

Dass das Orchester nicht ausschließlich aus Schülerinnen und Schülern besteht, rührt auch daher, dass es in manchen Bereichen nicht genug gibt. Als Beispiel nennt Miller etwa die Streicher, so unterstützen etwa Silvia Schirmbrand, Elisabeth Grüll-Pillwein, Susi Bader, Christoph Burko oder Johannes Toth am Kontrabass. Das Orchester als Miteinander und gemeinsames Erlebnis in den Erinnerungen der Musikschülerinnen und -schüler zu verankern, ist Alwin Miller und Schulleiter Andreas Pesel ein großes Anliegen.

Daher gab es während der intensiven Probephase im Frühjahr einen Tag ganz im Zeichen des gemeinsamen Vorbereitens. „Alle Orchestermitglieder haben den ganzen Tag in der Musikschule verbracht und auch zusammen Mittag gegessen“, berichtet der Direktor stolz. Überhaupt sei das Mitspielen in einem Orchester immer eine große Motivation, „das ist auch hier der Fall“, weiß der Orchesterleiter.