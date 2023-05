Feuerwehr Pellendorf feierte Gründung vor 115 Jahren

115 Jahre ist sie her, die Gründungsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Pellendorf im Jahr 1908. Allerdings wurden bereits 55 Jahre zuvor nach einem Beschluss der Gemeinde ein Wasserwagen, acht Eimer und eine Feuerspritze angekauft, also eine mechanische Feuerlöschpumpe, die mit eigener Muskelkraft bedient werden musste. Damals waren alle erwachsenen Einwohner verpflichtet im Fall des Falles tatkräftig an einer Brandbekämpfung mitzuwirken.

1908 folgte, wie erwähnt, die Gründungsversammlung. Julius Mayer war der erste Kommandant, Karl Andre sein Stellvertreter. Die bereits angeschafften Geräte gingen im Zuge dessen in den Besitz der Feuerwehr über. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges erhielten die Kameraden schließlich ihr erstes motorisiertes Fahrzeug, welches technisch freilich nicht mit modernen Einsatzfahrzeugen zu vergleichen ist, damals aber eine große Innovation darstellte. Zur letzten maßgeblichen Veränderung kam es 1989, als das alte Feuerwehrhaus abgetragen und das heute bestehende errichtet wurde.

„Kein Tag, an dem wir nicht einsatzbereit waren!“

Das 115-jährige Bestehen wurde vergangenen Samstag gebührend gefeiert. Der eröffnenden Florianimesse mit musikalischer Begleitung des Musikverein Himberg folgten Reden und Danksagungen, allen voran von Pellendorfs Feuerwehrkommandant Harald Kellner. „Wir haben bewiesen, dass wir in Krisensituationen gut funktionieren. Während der Corona-Pandemie gab es keinen Tag, an dem wir nicht einsatzbereit gewesen wären!“, hält Kellner mit Blick auf die vergangenen Jahre fest. Es sei schwierig gewesen, den Betrieb wieder in eine normale Bahn zu lenken, gelungen sei es aber jedenfalls.

Besonders unter der Pandemie gelitten habe aber die 2019 gegründete Feuerwehrjugend. Die beliebten Feuerwehrlager wurden ausgesetzt, persönliche Treffen waren nur begrenzt möglich. All das gelte es nun aufzuholen. Und man wolle generell vermehrt in die Jugend investieren, weshalb diese auch bei den Plänen zum Ausbau des Feuerwehrhauses berücksichtigt werde.

Pläne zu Ausbau des Feuerwehrhauses präsentiert

Ebendiese Pläne präsentierte Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ) den anwesenden Festgästen. „Die Feier heute ist auch ein Anlass für ein Geschenk seitens der Gemeinde“, so Wendl. Im Mittelpunkt des Umbaus steht die Errichtung eines Festsaals, auch deshalb, weil es in Pellendorf keinen Wirt oder einen anderweitigen Ort für Veranstaltungen gebe. Zusätzliche Räumlichkeiten für die Feuerwehrjugend sollen geschaffen werden sowie geschlechterspezifisch getrennte Duschen und WCs. 1,5 Millionen Euro wird das Projekt wohl kosten, wovon 500.000 Euro vom Land Niederösterreich gefördert werden.

Zahlreiche aufgrund der Corona-Pandemie aufgeschobene Ehrungen wurden außerdem nachgeholt. So erhielt etwa Franz Kowatschek eine Urkunde für sein 60-jähriges Dienstjubiläum. Nach dem offiziellen Festakt luden die Kameraden der Feuerwehr Pellendorf noch zum gemütlichen Verweilen bei Speis und Trank ein.

