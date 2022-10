Leopoldsdorfer Kirche feiert Geburtstag

Nach rund zwei Jahren Bauzeit – der Grundstein wurde am 22. Oktober 1950 gelegt – konnte am 12. Oktober 1952 die Leopoldsdorfer Pfarrkiche feierlich geweiht werden. Aus diesem Anlass, dem 70. Geburtstag der Pfarrkirche, feiert die Pfarre mit der Bevölkerung am 9. Oktober einen Festgottesdienst und anschließend eine kleine Agape zum Ausklang. Weiters ist eine kleine Fotoausstellung geplant.

„Zum Festgottesdienst sind sämtliche Priester eingeladen worden, die in unserer Kirche gewirkt haben. Als Hauptzelebrant wird der Dechant des Dekanats Perchtoldsdorf, Josef Gründwidl, die Festmesse mit uns feiern“, teil Pfarrgemeinderat Wolfgang Schneider mit.

Die Grundsteinlegung fand im Oktober 1950 statt

Am 22. Oktober des Jahres 1950 wurde auf dem von Baron Emmerich Wächter dem Ort Leopoldsdorf geschenkten Gelände der Grundstein für die Kirche gelegt. Die Bauausführung erfolgte dann durch Baumeister Bruno Buchwieser nach Plänen der Architekten Hannes Kunath und Josef Horacek.

Nach einer Bauzeit von knapp zwei Jahren, bei der die Leopoldsdorfer Bevölkerung mitgearbeitet hat, wurde am 12. Oktober 1952 die Kirche Herz Mariae von Erzbischof Theodor Innitzer geweiht.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.